Фанаты «Спартака» на матче молодежки кричали: «Убирайся, Федун», «Рианчо – пес»

Фанаты «Спартака» провели акцию протеста против руководства клуба на матче 13-го тура молодежного первенства России с «Уралом» (4:2).
Болельщики использовали несколько кричалок: «Убирайся, Федун», «Руководство вон», «А тутти, аванти, Массимо Каррера», «Рианчо – пес».
Также фанаты исполнили на трибунах четверостишие: «Продали и предали / Все, что можно, вы вокруг. / Детей вы отравили / И свалили все на юг».
Болельщики растянули баннер «Кто ответит за мальчишек?!» и спели «Потравили детей, хей-хей», намекая на вспышку гепатита А в академии «Спартака».
+ «Потравили детей, хей-хей»— OlegK (@koshelevoleg) 3 ноября 2018 г.
(Текстовик «Кто ответит за мальчишек?!») pic.twitter.com/d6sbzuSCId