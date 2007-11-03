Фанаты «Спартака» на матче молодежки кричали: «Убирайся, Федун», «Рианчо – пес»

Фанаты провели акцию протеста против руководства клуба на матче 13-го тура молодежного первенства России с (4:2).

Болельщики использовали несколько кричалок: «Убирайся, Федун», «Руководство вон», «А тутти, аванти, Массимо Каррера», «Рианчо – пес».

Также фанаты исполнили на трибунах четверостишие: «Продали и предали / Все, что можно, вы вокруг. / Детей вы отравили / И свалили все на юг».

Болельщики растянули баннер «Кто ответит за мальчишек?!» и спели «Потравили детей, хей-хей», намекая на вспышку гепатита А в академии .