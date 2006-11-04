Даниэль Кормье победил Деррика Льюиса и сохранил титул UFC в тяжелом весе

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэл Кормье сохранил титул. На UFC 230 Кормье победил Деррика Льюиса.

Во втором раунде Кормье поймал Льюиса на удушающий прием сзади и Деррик сдался.

На счету Даниэля Кормье 22 победы при одном поражении, еще один бой был признан несостоявшимся. У Льюиса 21 победа при шести поражениях, один бой был признан несостоявшимся.

Даниэль Кормье продолжает владеть двумя титулами UFC.

Бой прошел в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден».

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