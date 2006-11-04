Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Даниэль Кормье победил Деррика Льюиса и сохранил титул UFC в тяжелом весе

    Теги UFC тяжелый вес (MMA) Даниэль Кормье Деррик Льюис Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэл Кормье сохранил титул. На UFC 230 Кормье победил Деррика Льюиса.

    Во втором раунде Кормье поймал Льюиса на удушающий прием сзади и Деррик сдался.

    На счету Даниэля Кормье 22 победы при одном поражении, еще один бой был признан несостоявшимся. У Льюиса 21 победа при шести поражениях, один бой был признан несостоявшимся. 

    Даниэль Кормье продолжает владеть двумя титулами UFC.

    Бой прошел в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден».

    UFC 230. Кормье задушил Льюиса, Соуза нокаутировал Уайдмана и другие результаты

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться