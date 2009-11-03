Гран-при Финляндии. Степанова и Букин, Попова и Мозгов покажут произвольные танцы

Сегодня на этапе Гран-при в Хельсинки танцевальные дуэты представят произвольные танцы.
Гран-при
3-й этап
Хельсинки, Финляндия
Танцы на льду
Начало произвольного танца – 20.40 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах Eurosport 2, «Матч! Арена».
Первая разминка
1. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия)
2. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)
3. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия)
4. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия)
5. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
Вторая разминка
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
7. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
8. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США)
9. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
10. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
Положение после ритм-танца
1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 78,18
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 77,36
3. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 71,40
4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 66,93
5. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,25
6. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 63,06
7. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 62,35
8. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия) – 58,48
9. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 56,71
10. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 56,59