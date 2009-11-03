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    Гран-при Финляндии. Степанова и Букин, Попова и Мозгов покажут произвольные танцы

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    Сегодня на этапе Гран-при в Хельсинки танцевальные дуэты представят произвольные танцы. 

    Гран-при

    3-й этап

    Хельсинки, Финляндия

    Танцы на льду

    Начало произвольного танца – 20.40 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах Eurosport 2, «Матч! Арена». 

    Первая разминка

    1. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия)
    2. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)
    3. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия)
    4. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия)
    5. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

    Вторая разминка

    6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
    7. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
    8. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) 
    9. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
    10. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

    Положение после ритм-танца

    1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 78,18
    2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 77,36
    3. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 71,40
    4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 66,93
    5. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,25
    6. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 63,06
    7. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 62,35
    8. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия) – 58,48
    9. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 56,71
    10. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 56,59

    Расписание трансляций третьего этапа Гран-при в Хельсинки

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