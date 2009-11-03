Гран-при Финляндии. Степанова и Букин, Попова и Мозгов покажут произвольные танцы

Сегодня на этапе Гран-при в Хельсинки танцевальные дуэты представят произвольные танцы.

Гран-при

3-й этап

Хельсинки, Финляндия

Танцы на льду

Начало произвольного танца – 20.40 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах Eurosport 2, «Матч! Арена».

Первая разминка

1. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия)

2. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)

3. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия)

4. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия)

5. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

Вторая разминка

6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

7. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)

8. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США)

9. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)

10. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

Положение после ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 78,18

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 77,36

3. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 71,40

4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 66,93

5. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,25

6. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 63,06

7. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 62,35

8. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия) – 58,48

9. Шари Кох – Кристиан Нойхтерн (Германия) – 56,71

10. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 56,59

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при в Хельсинки