«Локомотив» обыграл «Арсенал» (3:1) и вышел на 2-е место. Это 5-я победа подряд в РПЛ

«Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) в стартовом матче 13-го тура РПЛ. Для «Локо» эта победа стала пятой подряд в чемпионате, команда набрала 24 очка и поднялась на 2-е место в турнирной таблице.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 3 ноября, 14.00, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 26 Хеведес, 1:1 – 35 Беляев, 2:1 – 70 Ан. Миранчук, 3:1 – 74 Ан. Миранчук.
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес, Денисов, Баринов (Идову, 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 82), Фарфан (Эдер, 46).
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Арсенал Тула –
Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов, Мохаммед, Горбатенко (Бакаев, 56), Ткачев (Лесовой, 67), Мирзов (Ожегович, 76), Джорджевич.
- Предупреждения:
- Мохаммед (19), Баринов (32), Мирзов (69), Идову (76), Джорджевич (77).