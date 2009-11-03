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    «Локомотив» обыграл «Арсенал» (3:1) и вышел на 2-е место. Это 5-я победа подряд в РПЛ

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Арсенал Тула Футбол

    «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) в стартовом матче 13-го тура РПЛ. Для «Локо» эта победа стала пятой подряд в чемпионате, команда набрала 24 очка и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. 

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Локомотив – Арсенал Тула 3:1 (1:1, 2:0)
    Дата проведения
    3 ноября, 14.00, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 26 Хеведес, 1:1 – 35 Беляев, 2:1 – 70 Ан. Миранчук, 3:1 – 74 Ан. Миранчук.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес, Денисов, Баринов (Идову, 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 82), Фарфан (Эдер, 46).
    Арсенал ТулаНигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов, Мохаммед, Горбатенко (Бакаев, 56), Ткачев (Лесовой, 67), Мирзов (Ожегович, 76), Джорджевич.
    Предупреждения:
    Мохаммед (19), Баринов (32), Мирзов (69), Идову (76), Джорджевич (77).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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