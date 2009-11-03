«Локомотив» обыграл «Арсенал» (3:1) и вышел на 2-е место. Это 5-я победа подряд в РПЛ

«Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) в стартовом матче 13-го тура РПЛ. Для «Локо» эта победа стала пятой подряд в чемпионате, команда набрала 24 очка и поднялась на 2-е место в турнирной таблице.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ