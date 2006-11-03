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    Кононов о «Спартаке»: «Лучше переадресовать тему Арустамяну. Пусть поговорит»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Кононов Нобель Арустамян Матч ТВ Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов не стал комментировать слухи о возможной работе в «Спартаке».

    «Я бы вообще не затрагивал бы эту тему. Лучше переадресовать ее Нобелю Арустамяну.

    Он же комментирует наш матч? Вот и отлично. Пусть поговорит на эту тему», – сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер».

    Напомним, что тренер «Ростова» Валерий Карпин также переадресовал вопрос о работе в «Спартаке» комментатору «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что «Спартак» может заплатить за Кононова 1 млн евро, «Арсенал» готов отпустить тренера.

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