Кононов о «Спартаке»: «Лучше переадресовать тему Арустамяну. Пусть поговорит»

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов не стал комментировать слухи о возможной работе в «Спартаке».
«Я бы вообще не затрагивал бы эту тему. Лучше переадресовать ее Нобелю Арустамяну.
Он же комментирует наш матч? Вот и отлично. Пусть поговорит на эту тему», – сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер».
Напомним, что тренер «Ростова» Валерий Карпин также переадресовал вопрос о работе в «Спартаке» комментатору «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «Спартак» может заплатить за Кононова 1 млн евро, «Арсенал» готов отпустить тренера.
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