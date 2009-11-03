Гран-при Финляндии. Загитова, Константинова, Паненкова представят произвольные программы

Сегодня на этапе Гран-при в Хельсинки женщины представят произвольные программы.

Гран-при

3-й этап

Хельсинки, Финляндия

Женщины

Начало произвольной программы – 18.30 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах Eurosport 2, «Матч! Арена».

Первая разминка

1. Рика Хонго (Япония)

2. Вивека Линдфорс (Финляндия)

3. Анжела Ван (США)

4. Ханул Ким (Южная Корея)

5. Каори Сакамото (Япония)

Вторая разминка

6. Эмми Пелтонен (Финляндия)

7. Станислава Константинова (Россия)

8. Дарья Паненкова (Россия)

9. Алина Загитова (Россия)

10. Юна Шираива (Япония)

11. Луна Хендрикс (Бельгия)

Положение после короткой программы

1. Алина Загитова (Россия) – 68,90

2. Юна Шираива (Япония) – 63,77

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 63,17

4. Станислава Константинова (Россия) – 62,56

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 59,90

6. Дарья Паненкова (Россия) – 58,23

7. Каори Сакамото (Япония) – 57,26

8. Ханул Ким (Южная Корея) – 55,38

9. Анжела Ван (США) – 53,76

10. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 52,95

11. Рика Хонго (Япония) – 51,11

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при в Хельсинки