«Спорт-Экспресс»: «Спартак» заморозил переговоры со всеми кандидатами, кроме Кононова

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов стал ближе к назначению в .

Московский клуб на сегодня заморозил переговоры с другими кандидатами, информирует «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что «Спартак» может заплатить за Кононова 1 миллион евро, «Арсенал» готов отпустить тренера и назначить Игоря Семшова.

Ранее в список кандидатов на пост тренера «Спартака» входили Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий («Витесс»), Курбан Бердыев («Рубин»), Леонарду Жардим (экс-«Монако») и неназванный немецкий тренер.

Временно исполняющим обязанности главного тренера после отставки Массимо Карреры является испанец Рауль Рианчо.

Рианчо пустословит. Если его оставят, будет провал