«Спорт-Экспресс»: «Спартак» заморозил переговоры со всеми кандидатами, кроме Кононова

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов стал ближе к назначению в «Спартак».
Московский клуб на сегодня заморозил переговоры с другими кандидатами, информирует «Спорт-Экспресс».
Сообщалось, что «Спартак» может заплатить за Кононова 1 миллион евро, «Арсенал» готов отпустить тренера и назначить Игоря Семшова.
Ранее в список кандидатов на пост тренера «Спартака» входили Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий («Витесс»), Курбан Бердыев («Рубин»), Леонарду Жардим (экс-«Монако») и неназванный немецкий тренер.
Временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Массимо Карреры является испанец Рауль Рианчо.