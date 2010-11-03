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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» заморозил переговоры со всеми кандидатами, кроме Кононова

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Олег Кононов Рауль Рианчо Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов стал ближе к назначению в «Спартак».

    Московский клуб на сегодня заморозил переговоры с другими кандидатами, информирует «Спорт-Экспресс».

    Сообщалось, что «Спартак» может заплатить за Кононова 1 миллион евро, «Арсенал» готов отпустить тренера и назначить Игоря Семшова.

    Ранее в список кандидатов на пост тренера «Спартака» входили Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий («Витесс»), Курбан Бердыев («Рубин»), Леонарду Жардим (экс-«Монако») и неназванный немецкий тренер.

    Временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Массимо Карреры является испанец Рауль Рианчо.

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