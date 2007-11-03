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    Моуринью о матче с «Борнмутом»: «В перерыве начал с позитива и сказал, что хуже играть уже невозможно»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Борнмут Андер Эррера Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о победе над «Борнмутом» (2:1) в матче 11-го тура АПЛ.

    «В перерыве сказал, что я самый удачливый тренер премьер-лиги, потому что счет должен был быть 5:2 или 6:2.

    Мы ужасно играли в обороне, команда не прессинговала и не делала то, к чему мы готовились в течение недели. Люди после этого матча не поверят, что мы очень усердно занимались.

    Первый тайм – это просто катастрофа, во втором уже стало получше, когда мы создали много моментов и заслужили забить еще до 92-й минуты.

    Речь в перерыве? Я начал с позитива. Сказал, что просто невозможно играть хуже, чем мы это делали, так что второй тайм точно будет лучше.

    Я был рад выпустить Эрреру на поле. Мне казалось, что он нужен нам для баланса, для быстрого возврата мяча. Я был очень доволен этой заменой, стало сильно лучше.

    Не могу поверить, что мы не забили тот двойной шанс с участием Янга и Рэшфорда. Не знаю, почему мы так медленно начали игру. Мои тренеры сказали, что это была лучшая разминка в сезоне.

    Пара ошибок создает нестабильность. Мне нравится кричалка «атакуйте, атакуйте, атакуйте», но команде нужна устойчивость, когда она теряет мяч. Но в этот раз мы были готовы ко всему.

    Я не могу постичь этот менталитет команды, который приносит мне еще больше седых волос», – сказал тренер.

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