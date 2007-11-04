«Барселона» вырвала победу у «Райо Вальекано» (3:2) в добавленное время

«Барселона» в 11-м туре Ла Лиги в гостях обыграла «Райо Вальекано» (3:2).
Каталонский клуб вырвал победу, забив два гола в конце второго тайма и в добавленное время. «Райо» перед матчем шел на 19-м месте.
Видеотрансляцию матча в прямом эфире вы могли посмотреть на Sports.ru.
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.45, «Кампо де Вальекас»
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Райо Вальекано –
Гарсия, Адвинкула, Гальвес (Веласкес, 71), Амат, Морено, Комесанья, Эмбарба, Трехо (Гарсия, 57), Имбула, Посо, де Томас (Алегрия, 65).
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 67), Рафинья (Дембеле, 52), Суарес, Коутиньо (Мунир, 67).