«Барселона» вырвала победу у «Райо Вальекано» (3:2) в добавленное время

«Барселона» в 11-м туре Ла Лиги в гостях обыграла «Райо Вальекано» (3:2).

Каталонский клуб вырвал победу, забив два гола в конце второго тайма и в добавленное время. «Райо» перед матчем шел на 19-м месте.

Видеотрансляцию матча в прямом эфире вы могли посмотреть на Sports.ru.

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