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    «Барселона» вырвала победу у «Райо Вальекано» (3:2) в добавленное время

    Теги Барселона Ла Лига Райо Вальекано Футбол

    «Барселона» в 11-м туре Ла Лиги в гостях обыграла «Райо Вальекано» (3:2).

    Каталонский клуб вырвал победу, забив два гола в конце второго тайма и в добавленное время. «Райо» перед матчем шел на 19-м месте.

    Видеотрансляцию матча в прямом эфире вы могли посмотреть на Sports.ru.

    Райо Вальекано – Барселона 2:3 (1:1, 1:2)
    Дата проведения
    3 ноября, 22.45, «Кампо де Вальекас»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 11 Суарес, 1:1 – 35 Посо, 2:1 – 57 Гарсия, 2:2 – 87 Дембеле, 2:3 – 90 Суарес.
    Райо ВальеканоГарсия, Адвинкула, Гальвес (Веласкес, 71), Амат, Морено, Комесанья, Эмбарба, Трехо (Гарсия, 57), Имбула, Посо, де Томас (Алегрия, 65).
    Барселонатер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 67), Рафинья (Дембеле, 52), Суарес, Коутиньо (Мунир, 67).
    Предупреждения:
    Амат (6), Лангле (17), де Томас (49), Альба (70), Гарсия (89), Веласкес (90).

    Таблица примеры

    Статистика примеры

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