Рианчо о Глушакове: «Представьте, что директор завода дает 10 станков, а вы один не используете»

Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо высказался по поводу будущего полузащитника .

«Могу разозлить фанатов тем, что защищаю Глушакова? Я защищаю не его, а игрока «Спартака». У меня есть преимущество перед другими тренерами: я никого в команду не приводил, поэтому ко всем отношусь одинаково.

Когда фанаты критикуют игрока – это больно. Потому что игроки, они как мои дети. Могу лишь сказать, что Глушаков в обойме, когда нужно, он будет играть, но точно не всегда. Я ко всем отношусь одинаково. Главное – тренировки, мы их записываем, анализируем, и тот, кто лучше смотрится, будет играть.

Все тренировки мы пишем, в том числе и пульс футболиста. Глушаков всегда тренировался фантастически, начиная со сбора в Австрии и до нынешнего времени он показывал себя как профессионал. И этим профессионализмом он может помочь «Спартаку».

Считаю, он хороший футболист. И с моей стороны было бы глупо не использовать хорошего игрока. Представьте, что директор завода дает вам 10 станков, но один вы не используете. Что скажет директор? «Парень, я даю тебе все для работы, а ты это не используешь. Значит, ты плохой профессионал».

Хотел бы попросить болельщиков, что каждый раз, когда они освистывают Глушакова, они освистывают молодых футболистов, которым очень тяжело от этого. Поддержите этих молодых игроков, пожалуйста. А после игры ругайте кого хотите – Глушакова, Рауля.

А во время игры команду нужно поддерживать с начала и до конца матча. У «Спартака» – лучшее фан-движение в России, оно может поднять команду наверх. Но так грустно, когда фанаты свистят в минуты, когда игроки этого не заслуживают», – сказал Рианчо.