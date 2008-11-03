Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Рианчо о Глушакове: «Представьте, что директор завода дает 10 станков, а вы один не используете»

    Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Денис Глушаков Рауль Рианчо Футбол

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо высказался по поводу будущего полузащитника Дениса Глушакова.

    «Могу разозлить фанатов тем, что защищаю Глушакова? Я защищаю не его, а игрока «Спартака». У меня есть преимущество перед другими тренерами: я никого в команду не приводил, поэтому ко всем отношусь одинаково.

    Когда фанаты критикуют игрока – это больно. Потому что игроки, они как мои дети. Могу лишь сказать, что Глушаков в обойме, когда нужно, он будет играть, но точно не всегда. Я ко всем отношусь одинаково. Главное – тренировки, мы их записываем, анализируем, и тот, кто лучше смотрится, будет играть.

    Все тренировки мы пишем, в том числе и пульс футболиста. Глушаков всегда тренировался фантастически, начиная со сбора в Австрии и до нынешнего времени он показывал себя как профессионал. И этим профессионализмом он может помочь «Спартаку».

    Считаю, он хороший футболист. И с моей стороны было бы глупо не использовать хорошего игрока. Представьте, что директор завода дает вам 10 станков, но один вы не используете. Что скажет директор? «Парень, я даю тебе все для работы, а ты это не используешь. Значит, ты плохой профессионал».

    Хотел бы попросить болельщиков, что каждый раз, когда они освистывают Глушакова, они освистывают молодых футболистов, которым очень тяжело от этого. Поддержите этих молодых игроков, пожалуйста. А после игры ругайте кого хотите – Глушакова, Рауля.

    А во время игры команду нужно поддерживать с начала и до конца матча. У «Спартака» – лучшее фан-движение в России, оно может поднять команду наверх. Но так грустно, когда фанаты свистят в минуты, когда игроки этого не заслуживают», – сказал Рианчо.

    ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕСТ: исторические победы сборной, рекордный хет-трик и дебютные матчи главных звезд российского футбола

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться