Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Райо», «Валенсия» проиграла «Жироне»

В 11-м туре Ла Лиги «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Леганесом» (1:1), «Реал» одолел «Вальядолид» (2:0), «Барселона» отправляется в гости к «Райо».

Чемпионат Испании

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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