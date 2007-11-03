Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Райо», «Валенсия» проиграла «Жироне»

В 11-м туре Ла Лиги «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Леганесом» (1:1), «Реал» одолел «Вальядолид» (2:0), «Барселона» отправляется в гости к «Райо».
Чемпионат Испании
11-й тур
- Дата проведения
- 3 ноября, 15.00, «Бутарке»
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Леганес –
Куэльяр, Хуанфран (Каррильо, 72), Сиовас, Сильва, Омеруо, Тарин, Эль-Жар (Охеда, 67), Перес, Ресио, Оскар Родригес, Эн-Несири (Сантос, 77).
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Атлетико –
Облак, Филипе Луис, Савич, Арьяс, Люка Эрнандес, Сауль, Корреа (Витоло, 65), Лемар (Парти, 72), Желсон Мартинш (Калинич, 88), Родри Эрнандес, Гризманн.
- Дата проведения
- 3 ноября, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 83 Винисиус Жуниор, 2:0 – 88, пенальти Рамос.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Одриосола, Начо, Рамос, Регилон, Модрич, Каземиро (Иско, 56), Кроос, Бэйл (Васкес, 71), Бензема, Асенсио (Винисиус Жуниор, 73).
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Вальядолид –
Масип, Мойяно (Чоп, 85), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Антоньито, Мичел, Алькарас, Тони (Верде, 69), Суарес (Плано, 76), Унал.
- Предупреждение:
- Асенсио (45).
- Дата проведения
- 3 ноября, 20.30, «Месталья»
- Гол:
- 0:1 – 48 Понс.
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Валенсия –
Нето, Габриэл, Гарай, Гайя, Солер (Батшуайи, 73), Коклен (Гамейро, 84), Кондогбиа, Васс (Ферран Торрес, 85), Гедеш, Санти Мина, Родриго.
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Жирона –
Буну, Эспиноса, Муньеса, Планас, Рамальо, Алеиш Гарсия, Порро, Робертс (Гранель, 78), Понс, Гарсия (Сони, 85), Думбия (Алькала, 60).
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.45, «Кампо де Вальекас»
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Райо Вальекано –
Гарсия, Амат, Гальвес (Веласкес, 71), Адвинкула, Морено, Посо, Комесанья, Эмбарба, Имбула, Трехо (Гарсия, 57), де Томас (Алегрия, 65).
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 67), Бускетс, Рафинья (Дембеле, 52), Ракитич, Коутиньо (Мунир, 67), Суарес.
- Дата проведения
- 4 ноября, 14.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.30, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.30, «Аноэта»
- Дата проведения
- 4 ноября, 22.45, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.