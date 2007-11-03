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    Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Райо», «Валенсия» проиграла «Жироне»

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    В 11-м туре Ла Лиги «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Леганесом» (1:1), «Реал» одолел «Вальядолид» (2:0), «Барселона» отправляется в гости к «Райо».

    Чемпионат Испании

    11-й тур

    Леганес – Атлетико 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    3 ноября, 15.00, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 69 Гризманн, 1:1 – 82 Каррильо.
    ЛеганесКуэльяр, Хуанфран (Каррильо, 72), Сиовас, Сильва, Омеруо, Тарин, Эль-Жар (Охеда, 67), Перес, Ресио, Оскар Родригес, Эн-Несири (Сантос, 77).
    АтлетикоОблак, Филипе Луис, Савич, Арьяс, Люка Эрнандес, Сауль, Корреа (Витоло, 65), Лемар (Парти, 72), Желсон Мартинш (Калинич, 88), Родри Эрнандес, Гризманн.
    Предупреждения:
    Эн-Несири (13), Люка Эрнандес (29), Сильва (53), Куэльяр (85), Калинич (90), Сантос (90).

     

    Реал Мадрид – Вальядолид 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    3 ноября, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 83 Винисиус Жуниор, 2:0 – 88, пенальти Рамос.
    Реал МадридКуртуа, Одриосола, Начо, Рамос, Регилон, Модрич, Каземиро (Иско, 56), Кроос, Бэйл (Васкес, 71), Бензема, Асенсио (Винисиус Жуниор, 73).
    ВальядолидМасип, Мойяно (Чоп, 85), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Антоньито, Мичел, Алькарас, Тони (Верде, 69), Суарес (Плано, 76), Унал.
    Предупреждение:
    Асенсио (45).

     

    Валенсия – Жирона 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    3 ноября, 20.30, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 48 Понс.
    ВаленсияНето, Габриэл, Гарай, Гайя, Солер (Батшуайи, 73), Коклен (Гамейро, 84), Кондогбиа, Васс (Ферран Торрес, 85), Гедеш, Санти Мина, Родриго.
    ЖиронаБуну, Эспиноса, Муньеса, Планас, Рамальо, Алеиш Гарсия, Порро, Робертс (Гранель, 78), Понс, Гарсия (Сони, 85), Думбия (Алькала, 60).
    Предупреждения:
    Гайя (28), Думбия (30), Коклен (36), Муньеса (39), Планас (40), Буну (59), Габриэл (77), Кондогбиа (79).

     

    Райо Вальекано – Барселона 2:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    3 ноября, 22.45, «Кампо де Вальекас»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 11 Суарес, 1:1 – 35 Посо, 2:1 – 57 Гарсия, 2:2 – 87 Дембеле.
    Райо ВальеканоГарсия, Амат, Гальвес (Веласкес, 71), Адвинкула, Морено, Посо, Комесанья, Эмбарба, Имбула, Трехо (Гарсия, 57), де Томас (Алегрия, 65).
    Барселонатер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 67), Бускетс, Рафинья (Дембеле, 52), Ракитич, Коутиньо (Мунир, 67), Суарес.
    Предупреждения:
    Амат (6), Лангле (17), де Томас (49), Альба (70).

     

    Эйбар – Алавес
    Дата проведения
    4 ноября, 14.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вильярреал – Леванте
    Дата проведения
    4 ноября, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уэска – Хетафе
    Дата проведения
    4 ноября, 20.30, «Эль Алькорас»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Сосьедад – Севилья
    Дата проведения
    4 ноября, 20.30, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бетис – Сельта
    Дата проведения
    4 ноября, 22.45, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эспаньол – Атлетик
    Дата проведения
    5 ноября, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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