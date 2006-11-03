Гран-при Финляндии. Забияко и Энберт, Павлюченко и Ходыкин выйдут на лед с произвольными программами

3 ноября на этапе Гран-при в Хельсинки будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.
Гран-при
3-й этап
Хельсинки, Финляндия
Пары
Начало произвольной программы – 16.00 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport 2.
Первая разминка
1. Лаура Баркеро – Аритц Маесту (Испания)
2. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония)
3. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР)
4. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США)
Вторая разминка
5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)
6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
7. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
8. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
Положение после короткой программы
1. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 68,18
2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 67,59
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 63,80
4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,69
5. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР) – 56,87
6. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США) – 56,44
7. Лаура Баркеро – Аритц Маесту (Испания) – 50,91
8. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) – 46,22