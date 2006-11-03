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    Гран-при Финляндии. Забияко и Энберт, Павлюченко и Ходыкин выйдут на лед с произвольными программами

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    3 ноября на этапе Гран-при в Хельсинки будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. 

    Гран-при

    3-й этап

    Хельсинки, Финляндия

    Пары

    Начало произвольной программы – 16.00 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport 2. 

    Первая разминка

    1. Лаура Баркеро – Аритц Маесту (Испания)
    2. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) 
    3. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР)
    4. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США)

    Вторая разминка

    5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) 
    6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) 
    7. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
    8. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

    Положение после короткой программы

    1. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 68,18
    2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 67,59
    3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 63,80
    4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,69
    5. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР) – 56,87
    6. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США) – 56,44
    7. Лаура Баркеро – Аритц Маесту (Испания) – 50,91
    8. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) – 46,22

    Расписание трансляций третьего этапа Гран-при в Хельсинки

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