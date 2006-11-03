Гран-при Финляндии. Забияко и Энберт, Павлюченко и Ходыкин выйдут на лед с произвольными программами

3 ноября на этапе Гран-при в Хельсинки будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.

Гран-при

3-й этап

Хельсинки, Финляндия

Пары

Начало произвольной программы – 16.00 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport 2.

Первая разминка

1. Лаура Баркеро – Аритц Маесту (Испания)

2. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония)

3. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР)

4. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США)

Вторая разминка

5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)

6. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

7. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

8. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

Положение после короткой программы

1. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 68,18

2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 67,59

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 63,80

4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,69

5. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР) – 56,87

6. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США) – 56,44

7. Лаура Баркеро – Аритц Маесту (Испания) – 50,91

8. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) – 46,22

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при в Хельсинки