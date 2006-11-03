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    Гран-при Финляндии. Ханю, Коляда, Лазукин покажут короткие программы

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    Сегодня на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки мужчины представят короткие программы. За Россию выступят Михаил Коляда и Андрей Лазукин. 

    Гран-при

    3-й этап

    Хельсинки, Финляндия

    Мужчины

    Начало короткой программы – 13.45 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах Eurosport 2, Матч! Арена, а также на сайте Первого канала.

    Первая разминка

    1. Филлип Харрис (Великобритания)
    2. Андрей Лазукин (Россия)
    3. Алексей Красножон (США)
    4. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
    5. Вальтер Виртанен (Финляндия) 

    Вторая разминка

    6. Михал Бржезина (Чехия)
    7. Цзинь Боян (Китай)
    8. Кейдзи Танака (Япония)
    9. Юдзуру Ханю (Япония)
    10. Алексей Быченко (Израиль)
    11. Михаил Коляда (Россия) 

    Расписание трансляций третьего этапа Гран-при в Хельсинки

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