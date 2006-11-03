Конор – Майку Тайсону: «Марихуана с твоего ранчо и правда хороша. Было честью попробовать ее»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор встретился с Майком Тайсоном в Ирландии.



«Прошлой ночью встретился с Майком Тайсоном в «Хеликсе» (арена в Дублине – Sports.ru). Я люблю и уважаю и Майка, и «Хеликс». Здесь я выиграл первый пояс, а затем второй.



Ты говорил обо мне неприятные вещи, и я был рад поговорить лицом к лицу, замять это дело и повеселиться», – написал Конор в инстаграме.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 3 Ноя 2018 в 10:00 PDT

Также он похвалил марихуану с фермы Майка Тайсона.



«Марихуана, которую ты выращиваешь на своем ранчо «KO Kush», правда хороша. Было большой честью попробовать ее».



В конце декабря 2017 года Тайсон приобрел 16 гектаров земли в Калифорнии, чтобы выращивать марихуану.