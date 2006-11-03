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    Конор – Майку Тайсону: «Марихуана с твоего ранчо и правда хороша. Было честью попробовать ее»

    Теги Майк Тайсон UFC Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор встретился с Майком Тайсоном в Ирландии.

    «Прошлой ночью встретился с Майком Тайсоном в «Хеликсе» (арена в Дублине – Sports.ru). Я люблю и уважаю и Майка, и «Хеликс». Здесь я выиграл первый пояс, а затем второй.

    Ты говорил обо мне неприятные вещи, и я был рад поговорить лицом к лицу, замять это дело и повеселиться», – написал Конор в инстаграме.

     
     
     
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    Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

    Также он похвалил марихуану с фермы Майка Тайсона.

    «Марихуана, которую ты выращиваешь на своем ранчо «KO Kush», правда хороша. Было большой честью попробовать ее».

    В конце декабря 2017 года Тайсон приобрел 16 гектаров земли в Калифорнии, чтобы выращивать марихуану.

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