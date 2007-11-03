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    Коррупция в УЕФА и суперлига для топ-клубов, еще одно золото Далалояна в гимнастике и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. Football Leaks снова в деле! Инфантино помог «Ман Сити» и «ПСЖ» избежать санкций за нарушение правил ФФП.

    «Барселона», «Реал», «МЮ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу в 2021 году. Саркози обещал эмиру Катара ЧМ-2022, если он купит «ПСЖ», Платини помог.

    2. Спортивная гимнастика. ЧМ-2018. Далалоян выиграл еще одно золото – в вольных упражнениях.

    3. КХЛ. «Автомобилист» выиграл 24 из 25 матчей в сезоне. СКА одолел «Амур», «Магнитка» обыграла «Йокерит».

    4. НХЛ. В матче NHL Global Series «Виннипег» проиграл «Флориде», Дадонов набрал два очка

    Андрей Свечников прервал 8-матчевую засуху, отличившись в матче с «Аризоной», Никита Задоров забросил первую шайбу в сезоне в результативной игре «Колорадо» и «Ванкувера».

    5. Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Эмполи» благодаря хет-трику Мертенса.

    5. Чемпионат Франции. «ПСЖ» выиграл 12 матчей на старте сезона, установив рекорд топ-5 лиг Европы. Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 40 голов в лиге 1 за последние 45 сезонов.

    6. Гран-при в Финляндии. Короткая программа. Загитова победила, хотя и сорвала каскад. Степанова и Букин выиграли ритм-танец. Забияко и Энберт – вторые, Павлюченко и Ходыкин – третьи.

    7. Аленичев не будет готовить «Енисей» к матчу с «Анжи». Пора в «Спартак» – за багажом!

    8. В НБА «Вашингтон» на своем паркете уступил «Оклахоме», «Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту». Все результаты дня – здесь

    9. Евролига. 24+7 от Шведа помогли «Химкам» обыграть «Гран-Канарию» и другие результаты 5-го тура.

    10. Де Брюйне выбыл на 5-6 недель из-за новой травмы колена. Он уже лечился с августа до октября.

    11. Книга дня. Вторая автобиография Ибрагимовича называется «Я – футбол».

    12. Дичь. Лорда Бендтнера арестовали на 50 суток за нападение на таксиста. У Роналдиньо отобрали паспорт, он не выплатил штраф 2 млн евро за ущерб экологии.

    13. Малый итоговый турнир WTA. Киз, Барти, Мугуруса вышли в 1/2 финала. Касаткина – мимо.

    Цитаты дня:

    Американская скелетонистка Юлендер: «Сочи-2014 не были Олимпиадой. Это было шоу Путина, подготовка для вторжения на Украину»

    Василий Уткин: «В «Спартаке» тренер то ли мудак, то ли чудак, капитан – Глушак, кандидат – пиджак. А Федуну все равно»

    Мугуруса оператору во время тренерского тайм-аута: «Может, отвалишь нахрен со своей камерой?»

    Губерниев о том, когда перестанет мешать смотреть биатлон: «Переключите!»

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