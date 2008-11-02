Гран-при Финляндии. Загитова, Паненкова, Константинова представят короткие программы

Сегодня в Хельсинки стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию. Россию в соревнованиях женщин представят Алина Загитова, Станислава Константинова, Дарья Паненкова.

Гран-при

3-й этап

Хельсинки, Финляндия

Женщины

Начало короткой программы – 17.54 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах Eurosport 2, Матч! Арена, а также на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ханул Ким (Южная Корея)

2. Дарья Паненкова (Россия)

3. Эмми Пелтонен (Финляндия)

4. Анжела Ван (США)

5. Вивека Линдфорс (Финляндия)

Вторая разминка

6. Рика Хонго (Япония)

7. Юна Шираива (Япония)

8. Луна Хендрикс (Бельгия)

9. Алина Загитова (Россия)

10. Каори Сакамото (Япония)

11. Станислава Константинова (Россия)

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при в Хельсинки