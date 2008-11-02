Василий Уткин: «В «Спартаке» тренер то ли мудак, то ли чудак, капитан – Глушак, кандидат – пиджак. А Федуну все равно»

Комментатор и журналист высказался о ситуации в «Спартаке» и выборе нового главного тренера.

«У есть вариант с Олегом Кононовым, прекрасным главным тренером «Арсенала», за которого еще надо заплатить.

Сколько кандидатур: Кононов, Карпин, вот Черчесов сам отказался, кто-то еще. Почему-то не вспоминают про Кобелева. Там молодая команда, а возрастные лидеры практически обязаны ему карьерой.

Что есть у Карпина? Харизма. У Черчесова – характер. А у Кононова есть пиджак, и больше у него практически ничего нет. Он нормальный тренер для одного, другого, третьего. Но вот на том месте, где у Карпина харизма, у Кононова только один пиджак. Он очень красиво смотрится на бровке.

Мы все считаем Кононова большим интеллигентом, умницей. Вы можете вспомнить хотя бы одну мысль, которую вам сообщил за то время, как он ходит на ТВ, дает интервью? Хотя бы одну, внятную, более или мене ярко высказанную. Нет! Но все вы вспомните, как он прекрасно смотрится на бровке.

И умный, интеллигентный, воспитанный человек, он, по словам одного моего коллеги, вышел из себя только один раз. Интервью у него приехал брать коллега Дзичковский. И вопросы согласовал, а потом говорит: «Олег Васильевич, а вот интересно, кто вам пиджаки покупает?» И представляете – вышел из себя! Видно за живое задел.

Так и получается в «Спартаке» все как-то в рифму: один тренер то ли мудак, то ли чудак, капитан – Глушак, кандидат – пиджак.

А Федуну все равно. Он ведь знаете почему уехал в отпуск? Все наше олигаршество объединяет одна простая идея: яхты, самолеты, все что угодно, но майские и ноябрьские – это святое. Вернется с ноябрьских – будет вам новый тренер», – казал Уткин.

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