Президент ФИФА Джанни Инфантино помог и «ПСЖ» избежать серьезных наказаний, когда занимал пост генерального секретаря .

Согласно расследованию Football Leaks, оба клуба, владельцами которых являются одни из богатейших людей Ближнего Востока, имели серьезный дефицит в бюджете в период с 2011 по 2013 год, за что им грозило наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей вплоть до исключения из Лиги чемпионов.

«ПСЖ» по условиям спонсорского контракта с Министерством туризма Катара с 2011 по 2013 год получал 215 млн евро в год, а эксперты, нанятые УЕФА, оценили реальную рыночную стоимость контракта всего в 2,8 миллиона евро.

Что касается «Сити», то реальные убытки клуба составили 233 миллиона евро за период с 2011 по 2013 год, что в 5 раз больше допустимого ФФП лимита в 45 миллионов. Инфантино был в курсе нарушений со стороны обоих клубов.

В «ПСЖ» в обход ФФП вложили в общей сложности 1,8 миллиарда евро, в «Ман Сити» – 2,7 миллиарда. Французам уйти от наказания помогали экс-глава УЕФА Мишель Платини, бывший президент Франции Николя Саркози и Инфантино, англичанам – Инфантино.

В документах, имеющихся в расположении , утверждается, что Инфантино в этом расследовании боролся за интересы клубов, несмотря на свою должность.

Инфантино несколько раз тайно встречался с руководителями обоих клубов, обсуждал с ними конфиденциальные детали и предлагал компромиссы, которые предлагать не имел права.

В мае 2014 года оба клуба достигли соглашения с УЕФА, которое практически не оказало на них негативного эффекта.

В скором времени после этого шотландский финансовый эксперт Брайан Куинн, занимавший пост руководителя следственного комитета финансового фэйр-плей, который занимался расследованием в отношении обоих клубов независимо от руководителей УЕФА, покинул свой пост.