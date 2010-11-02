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    Бендтнера арестовали на 50 суток за нападение на таксиста

    Теги высшая лига Норвегия Русенборг происшествия Никлас Бендтнер Футбол

    Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер признан виновным в нападении на таксиста.

    Суд Копенгагена приговорил 30-летнего форварда к 50 суткам тюремного заключения.

    Адвокат датчанина заявил, что на это решение суда подана апелляция.

    Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября. Сообщение в полицию поступило в 02:41. В результате нападения Бендтнера таксист получил перелом челюсти и попал в больницу.

    Бендтнер известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Ювентус» и «Вольфсбург».

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