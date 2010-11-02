Бендтнера арестовали на 50 суток за нападение на таксиста

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер признан виновным в нападении на таксиста.
Суд Копенгагена приговорил 30-летнего форварда к 50 суткам тюремного заключения.
Адвокат датчанина заявил, что на это решение суда подана апелляция.
Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября. Сообщение в полицию поступило в 02:41. В результате нападения Бендтнера таксист получил перелом челюсти и попал в больницу.
Бендтнер известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Ювентус» и «Вольфсбург».
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