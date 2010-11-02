Забияко и Энберт – 2-е после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии, Павлюченко и Ходыкин – 3-и

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт идут вторыми после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки, их соотечественники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – 3-и.

Гран-при

3-й этап

Хельсинки, Финляндия

Пары

Короткая программа

1. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 68,18

2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 67,59

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 63,80

4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,69

5. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР) – 56,87

6. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США) – 56,44

7. Лаура Баркеро – Аритц Маесту (Испания) – 50,91

8. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) – 46,22

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при в Хельсинки