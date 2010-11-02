Забияко и Энберт – 2-е после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии, Павлюченко и Ходыкин – 3-и

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт идут вторыми после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки, их соотечественники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – 3-и.
Гран-при
3-й этап
Хельсинки, Финляндия
Пары
Короткая программа
1. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 68,18
2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 67,59
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 63,80
4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,69
5. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР) – 56,87
6. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США) – 56,44
7. Лаура Баркеро – Аритц Маесту (Испания) – 50,91
8. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) – 46,22