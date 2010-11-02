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    Забияко и Энберт – 2-е после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии, Павлюченко и Ходыкин – 3-и

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    Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт идут вторыми после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки, их соотечественники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – 3-и. 

    Гран-при

    3-й этап

    Хельсинки, Финляндия

    Пары

    Короткая программа

    1. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 68,18
    2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 67,59
    3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 63,80
    4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 62,69
    5. Тхэ Ок Ем – Чу Сик Ким (КНДР) – 56,87
    6. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США) – 56,44
    7. Лаура Баркеро – Аритц Маесту (Испания) – 50,91
    8. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония) – 46,22

    Расписание трансляций третьего этапа Гран-при в Хельсинки

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