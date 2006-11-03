НХЛ. Андрей Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав 8-матчевую серию без набранных очков

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в матче с «Аризоной» (3:4 ОТ).
Она стала для 18-летнего нападающего 3-й в дебютном сезоне НХЛ.
Второй номер драфта НХЛ-2018 прервал 8-матчевую серию без набранных очков.
Всего в этом матче он сыграл 16 минут 36 секунд (второй результат в сезоне, 3:55 – в большинстве, полезность «+1») и нанес 4 броска в створ ворот.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
The kid can play. #TakeWarning pic.twitter.com/UjJlTIoXUD— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 3 ноября 2018 г.