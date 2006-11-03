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    НХЛ. Андрей Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав 8-матчевую серию без набранных очков

    Теги Каролина Аризона НХЛ Андрей Свечников Хоккей

    Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в матче с «Аризоной» (3:4 ОТ). 

    Она стала для 18-летнего нападающего 3-й в дебютном сезоне НХЛ. 

    Второй номер драфта НХЛ-2018 прервал 8-матчевую серию без набранных очков. 

    Всего в этом матче он сыграл 16 минут 36 секунд (второй результат в сезоне, 3:55 – в большинстве, полезность «+1») и нанес 4 броска в створ ворот. 

    С его статистикой можно ознакомиться здесь

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