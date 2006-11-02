Football Leaks: «Барселона», «Реал», «МЮ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу в 2021 году

тайно обсуждала с другими клубами возможность создания новой Суперлиги, сообщает Der Spiegel со ссылкой на .

По информации источника, был разработан проект, согласно которому современная Лига чемпионов перестанет существовать в 2021 году. Вместо этого турнира 11 клубов Европы выйдут из и создадут новую лигу.

Планируется, что в этой лиге буду участвовать 16 команд, из которых 11 клубов-основателей будут гарантированно участвовать в турнире 20 лет, не рискуя быть исключенными. Еще пять клубов буду приглашены в качестве «гостей».

В документе как «клубы-основатели» указаны «Бавария», «Реал», , «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», и «Милан».

В числе первых «гостей»: «Атлетико», дортмундская , «Интер», «Марсель» и «Рома».

Подписание этого документа всеми клубами должно состояться в ноябре 2018 года.