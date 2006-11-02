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    Football Leaks: «Барселона», «Реал», «МЮ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу в 2021 году

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    «Бавария» тайно обсуждала с другими клубами возможность создания новой Суперлиги, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks

    По информации источника, был разработан проект, согласно которому современная Лига чемпионов перестанет существовать в 2021 году. Вместо этого турнира 11 клубов Европы выйдут из УЕФА и создадут новую лигу.

    Планируется, что в этой лиге буду участвовать 16 команд, из которых 11 клубов-основателей будут гарантированно участвовать в турнире 20 лет, не рискуя быть исключенными. Еще пять клубов буду приглашены в качестве «гостей».

    В документе как «клубы-основатели» указаны «Бавария», «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Милан».

    В числе первых «гостей»: «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Интер», «Марсель» и «Рома». 

    Подписание этого документа всеми клубами должно состояться в ноябре 2018 года.

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