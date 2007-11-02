Аленичев не будет готовить «Енисей» к матчу с «Анжи»

выступил с заявлением относительно ситуации с постом главного тренера команды.

«Готовить основную команду к матчу 13-го тура российской премьер-лиги против «Анжи» будет тренерский штаб «молодежки» во главе с Александром Алексеевым.

До окончания игры с «Анжи» никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», – говорится в заявлении «Енисея».

Ранее гендиректор клуба Денис Рубцов сообщил, что «Енисей» не будет увольнять главного тренера команды до матча с «Анжи».