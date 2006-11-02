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    Евролига. «Химки» – «Гран-Канария», «Жальгирис» против «Реала» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Панатинаикос Гербалайф Гран-Канария Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Будучность VOLI Баскетбол

    Сегодня состоятся четыре матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» попытаются одержать первую победу в сезоне в игре с испанской «Гран-Канарией».

    «Жальгирис» в Каунасе примет мадридский «Реал».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    5-й тур

    Химки Россия  –  Гербалайф Гран-Канария Испания 77:53 (4 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча

    Жальгирис Литва  –  Реал Испания 32:20 (2 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

    Будучность VOLI Черногория  –  Панатинаикос Греция 21:26 (2 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 21.00, «Морача»
    Онлайн матча

    AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Анадолу Эфес Турция
    Дата проведения
    2 ноября, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 5-0, Реал Испания – 4-0, Фенербахче Турция – 4-1, Милан Италия – 3-1, Анадолу Эфес Турция – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-2, Барселона Испания – 3-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Жальгирис Литва – 2-2, Баскония Испания – 2-3, Бавария Германия – 2-3, Гран-Канария Испания – 1-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-4, Дарушафака Турция – 1-4, Химки Россия – 0-4, Будучность Черногория – 0-4.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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