Евролига. «Химки» – «Гран-Канария», «Жальгирис» против «Реала» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» попытаются одержать первую победу в сезоне в игре с испанской «Гран-Канарией».

«Жальгирис» в Каунасе примет мадридский «Реал».

Евролига

Регулярный чемпионат

5-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 5-0, Реал Испания – 4-0, Фенербахче Турция – 4-1, Милан Италия – 3-1, Анадолу Эфес Турция – 3-1, Олимпиакос Греция – 3-2, Барселона Испания – 3-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Жальгирис Литва – 2-2, Баскония Испания – 2-3, Бавария Германия – 2-3, Гран-Канария Испания – 1-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-4, Дарушафака Турция – 1-4, Химки Россия – 0-4, Будучность Черногория – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.