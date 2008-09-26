«Почему вы считаете, что площадная брань и безобразные интриги приносят пользу российскому биатлону?». Чепиков и Майгуров обратились к Тихонову

Группа бывших российских и советских биатлонистов обратилась к четырехкратному олимпийскому чемпиону и экс-президенту СБР Александру Тихонову с просьбой прекратить публичную критику руководства федерации.

Под письмом, адресованным Тихонову, подписи поставили двукратный олимпийский чемпион , чемпион Сараево-1984 Юрий Кашкаров, трехкратный чемпион мира и другие.

«Написать коллективное обращение к вам нас вынудила настойчивая и агрессивная активность в публичном пространстве, которая уже много лет исходит от вас. Делать вид, будто нас это не касается, мы более не можем.

Все мы, подписавшие это письмо, и многие из тех, кто также готов подписать его, хорошо знают ваш конфликтный характер и нетерпимость к отличным от вашего мнениям. И те, кто выступал в одно время с вами, и те, кто пришел в биатлон позже, успели, все без исключения, побывать в числе ваших личных врагов и удостоится самых нелестных эпитетов. Да что там нелестных? Оскорбительных!

Александр Иванович, будем откровенны – вы выдающийся спортсмен, но едва ли грамотный тренер и вряд ли успешный и дипломатичный руководитель. В том, к чему пришел наш биатлон в последние годы, значительная часть вашей личной вины. На всех постах, какие бы вы ни занимали, вы активно и бездумно конфликтовали со всеми, кто только осмеливался вам возражать.

С какого времени у российского биатлона стали возникать политические проблемы на международной арене? С тех пор, как вы стали работать в Исполкоме IBU. Вам удобно называть это отстаиванием интересов России. Но скандалами и интригами вы не только рассорились с руководителями Международного союза, но и нанесли тяжелый урон престижу страны.

Разве возможно, чтобы в огромном строю российского биатлона вы один шли в ногу, а все остальные – нет? Вы не перестаете утверждать, будто хотите только одного – процветания отечественного спорта и биатлона.

Однако, что дает вам основания считать, будто площадная брань, грязная ругань и безобразные интриги приносят российскому биатлону пользу? От этого один только вред и вред этот вы, возможно, не отдавая себе отчета, наносите уже не один десяток лет.

Согласно вашей формуле – все хорошее, что было в нашем биатлоне с 1967 года по наши дни, – от вас. Ответственных за поражения и неудачи вы назначали и продолжаете «назначать» по своему усмотрению. Но это так же неверно как то, что все биатлонное золото олимпийских игр и чемпионатов мира – ваша личная заслуга.

Конечно, все мы давно знаем вас и отдаем себе отчет – вас не переделать. Многие из нас даже не принимают близко к сердцу многие глупости и нелепости, какие вы себе регулярно позволяете. Мы и призываем вас, в общем-то, лишь к одному – не связывать их, как это вы любите, с нами. Выдавая очередную порцию оскорблений вы все чаще апеллируете к «звонками с мест», «мнением заслуженных людей». Это, Александр Иванович, совершенно не так!

С вашим переменчивым мнением мы готовы считаться, но никак не поддерживать или молчаливо одобрять его. Российскому биатлону нужна поддержка и известное единство мнений и действий, но никак не скандалы и интриги, которые уже много лет неизменно связаны с вашим именем.

Имейте это в виду, пожалуйста, если будете и дальше вести себя подобным образом – говорите исключительно от своего лица», – говорится в письме.

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