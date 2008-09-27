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    Юрген Клопп: «Первый гол «Челси» забил из офсайда. Два игрока точно были в положении вне игры»

    Теги Челси Ливерпуль Юрген Клопп судьи Кубок английской лиги Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче Кубка лиги.

    «Мы знали, как «Челси» планирует сыграть, но мы дали им слишком много пространства и не действовали достаточно компактно. У нас были серьезные моменты в первом тайме.

    К сожалению, мы должны принять этот результат. Мы хотели выиграть матч, но нам не повезло, мы попали в перекладину.

    Я думаю, что первый гол забит из офсайда. Три игрока находились в положении вне игры, два точно. Они посмотрели эпизод и не зафиксировали вне игры. Мы должны это принять.

    Это хорошая подготовка к субботе, но нам нужно обороняться лучше», – заявил Клопп.

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