Олег Тактаров: «Хабиб будет осторожен в бою с Конором, как типичный горный мужчина. Приходит сильное войско – они прячутся в горы»

Экс-боец UFC Олег Тактаров считает, что бой Хабиба Нурмагомедова и будет скучным.

«Мне неинтересен этот поединок. Это будет скучный бой, потому что Конор будет осторожен после двухгодичного простоя, а Хабиб – еще более осторожный, как типичный горный мужчина. У них есть ген осторожности. Приходит сильное войско – они прячутся в горы, все куда-то деваются.

Я давно советовал взять ему мексиканского тренера, потому что они прививают бесстрашие. Абдулманап не дал ему этого.

Да, Хабиб самый смелый в Дагестане, но с Абдулманапом он дальше не вырос. Передать Хабиба другому тренеру было очень мудрым решением.

Сколько бы Конор ни готовился, он не сможет нокаутировать Нурмагомедова, а Хабиб тоже не сможет его добить. Ребята будут тратить энергию в партере.

После второго раунда сил не будет ни на что, и такая возня все пять раундов. Если Хабиб победит, то страшно представить, что устроят его фанаты – молодежь из Дагестана, они будут праздновать два или три месяца», – сказал Тактаров.

Хабиб Нурмагомедов встретится с Конором МакГрегором 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе.