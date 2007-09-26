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    Месси проводит 700-й матч за «Барселону»

    Теги Барселона Хави Андрес Иньеста Лионель Месси примера Испания рекорды Футбол

    Нападающий Лионель Месси играет 700-й матч в составе «Барселоны» в рамках 6-го тура примеры против «Леганеса».

    Месси впервые сыграл за каталонцев 16 ноября 2003 года, заменив в товарищеском матче с «Порту» Фернандо Наварро.

    За каталонский клуб 31-летний форвард провел 423 матча в Ла Лиге, 126 в Лиге чемпионов, 68 в Кубке Испании, 18 в Суперкубке Испании, 5 в рамках клубного чемпионата мира, 4 матча за Суперкубок УЕФА и 55 неофициальных игр.

    Больше аргентинца матчей за «Барселону» провели только полузащитники Андрес Иньеста (758 матчей), и Хави (869).

    Месси является также самым титулованными игроком в истории клуба (33). Он опередил по трофеям Андреса Иньесту (32), Жерара Пике и Серхио Бускетса (оба – 28).

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