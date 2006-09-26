Состояние «Арены-Омск» признано аварийным

«Авангард» опубликовал основные выводы экспертизы технического состояния «Арены-Омск».

Состояние строительных конструкций здания признано аварийным. Также эксперты указали на развитие существующих повреждений и подчеркнули, что часть основных несущих конструкций стадиона не готова к существующим нагрузкам. Создана рабочая группа, которая занята проектированием возможных вариантов реконструкции «Арены-Омск».

«По итогам проведенных работ по визуальному и инструментальному обследованию строительных конструкций, инженерно-геологических изысканий и поверочных расчетов конструкций здания специалистами ООО «ИЦ Стройэксперт» сделаны следующие выводы:

Техническое состояние строительных конструкций здания Многофункционального спортивного комплекса «Арена-Омск» в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» в целом оценивается как аварийное;

Основываясь на данных, полученных в ходе испытаний, можно сделать вывод, что прочностные характеристики основных железобетонных конструкций здания не ниже принятых в проекте значений;

Поверочный расчет показал, что часть основных несущих конструкций здания не обладают достаточной несущей способностью для восприятия существующих нагрузок, хотя их параметры не хуже предусмотренных проектом;

Прослеживается динамика развития существующих повреждений (увеличение параметров повреждения – ширины раскрытия, длины трещин и т.п.) и появление новых за короткий срок (в процессе обследования) с учетом отсутствия максимальных эксплуатационных (полезная, снеговая и т.п.) нагрузок. Ряд дефектов и повреждений косвенно свидетельствует о возможной потере общей устойчивости здания.

В настоящий момент ведутся профилактические работы, мониторинг технического состояния и проработка плана восстановления «Арены-Омск».

На основании результатов и выводов по проведенной работе в части обследования здания МСК «Арена-Омск» намечены первоочередные мероприятия по устранению сложившиеся ситуации, а именно: