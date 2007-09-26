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    ESPN: игроки «МЮ» разозлены и разочарованы Моуринью. Руководство клуба на стороне тренера

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия ESPN Эд Вудворд кризис Футбол

    Несколько игроков «Манчестер Юнайтед» разозлены и разочарованы методами работы главного тренера Жозе Моуринью.

    Лишь малая часть футболистов «МЮ» поддерживает португальского специалиста, а один из игроков вовсе заявил, что деградировал под его руководством, сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к клубу.

    Тем не менее менеджмент «Манчестер Юнайтед» и лично исполнительный вице-председатель Эд Вудворд дали понять представителям игроков, что на 100% поддерживают Моуринью.

    Некоторые игроки чувствуют беспомощность из-за поддержки тренера со стороны руководства, поэтому готовы рассмотреть возможность ухода из «Юнайтед» следующим летом, если ситуация не улучшится.

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