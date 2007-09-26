Несколько игроков «Манчестер Юнайтед» разозлены и разочарованы методами работы главного тренера Жозе Моуринью.
Лишь малая часть футболистов «МЮ» поддерживает португальского специалиста, а один из игроков вовсе заявил, что деградировал под его руководством, сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к клубу.
Тем не менее менеджмент «Манчестер Юнайтед» и лично исполнительный вице-председатель Эд Вудворд дали понять представителям игроков, что на 100% поддерживают Моуринью.
Некоторые игроки чувствуют беспомощность из-за поддержки тренера со стороны руководства, поэтому готовы рассмотреть возможность ухода из «Юнайтед» следующим летом, если ситуация не улучшится.