Несколько игроков разозлены и разочарованы методами работы главного тренера .

Лишь малая часть футболистов «МЮ» поддерживает португальского специалиста, а один из игроков вовсе заявил, что деградировал под его руководством, сообщает со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Тем не менее менеджмент «Манчестер Юнайтед» и лично исполнительный вице-председатель дали понять представителям игроков, что на 100% поддерживают Моуринью.

Некоторые игроки чувствуют беспомощность из-за поддержки тренера со стороны руководства, поэтому готовы рассмотреть возможность ухода из «Юнайтед» следующим летом, если ситуация не улучшится.