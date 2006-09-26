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    Кубок английской лиги. «Дерби Каунти» обыграл «МЮ», «Ман Сити» разгромил «Оксфорд Юнайтед»

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    В 3-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» уступил дома в серии пенальти «Дерби Каунти» (2:2, 7:8 пен.), «Манчестер Сити» разгромил «Оксфорд Юнайтед» на поле соперника (3:0).

    26 сентября «Ливерпуль» встретится с «Челси». Матч «Эвертон» – «Саутгемптон» запланирован на 2 октября.

    Кубок английской лиги

    3-й раунд

    Блэкпул – КПР 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    25 сентября, 21.45, «Блумфилд Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 28 Ньяндюйе, 2:0 – 90 Спиринг.
    БлэкпулХовард, Маклафлин (О`Салливан, 85), Бола, Тилт, Хенеган, Спиринг, Гай (Тертон, 77), Доду, Томпсон, Ноттингем, Ньяндюйе (Делфонзо, 83).
    КПРИнгрэм, Хямяляйнен, Баптист, Холл, Какэй, Шаир (Смит, 46), Скоуэн (Госс, 25), Осейи-Сэмюэл (Оте, 77), Казнс, Вшолек, Смит.
    Предупреждения:
    Скоуэн (20), Какэй (22), Шаир (34), Казнс (39), Тилт (56).
    Удаление:
    Казнс (70).

     

    Вулверхэмптон – Лестер 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 1:3
    Дата проведения
    25 сентября, 21.45, «Молине Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    ВулверхэмптонРадди, Рубен Винагре, Хоз, Коуди, Кастро (Беннетт, 75), Гиббс-Уайт, Дендонкер, Траоре, Саисс, Кавалейру (Диогу Жота, 57), Лео Бонатини (Ashley-Seal, 83).
    ЛестерУорд, Рикарду Перейра, Эванс, Морган, Фукс, Олбрайтон, Адриен Силва (Чоудури, 84), Иборра, Геззаль, Окадзаки (Грэй, 61), Варди (Ихеаначо, 61).
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 1:2, 1:3.
    Предупреждения:
    Эванс (43), Диогу Жота (67), Морган (77).

     

    Престон – Мидлсбро 2:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4
    Дата проведения
    25 сентября, 21.45, «Дипдэйл»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 27 Робинсон, 1:1 – 34 Флетчер, 2:1 – 66 Баркхузен, 2:2 – 69 Тавернье.
    ПрестонМаксвелл, Стори, Хьюз, Кларк, Хантингтон, Ледсон, Баркхузен (Мулт, 85), Баркер (Берк, 81), Пирсон, Робинсон, Браун (Харроп, 63).
    МидлсброКонстантопулос, Макнейр, Фрай, Батт, Вуд-Гордон (Чепмен, 72), Маккуин, Тавернье, Лидбиттер, Уинг, Флетчер, Жестед.
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.

     

    Борнмут – Блэкберн 3:2 (1:0, 2:2)
    Дата проведения
    25 сентября, 21.45, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 14 Станислас, 2:0 – 58, пенальти Айб, 2:1 – 63 Конуэй, 2:2 – 72, пенальти Армстронг, 3:2 – 90 Уилсон.
    БорнмутБоруц, Фрэнсис, Мингз, Смит, Симпсон, Станислас (Пью, 69), Кук, Лерма, Айб, Муссе (Кинг, 69), Дефо (Уилсон, 74).
    БлэкбернРайя, Уильямс, Белл, Ньямбе, Ленихан, Конуэй, Родуэлл (Рид, 59), Ротуэлл, Палмер (Баттеруорт, 64), Армстронг, Бриртон (Трэвис, 82).
    Предупреждения:
    Мингз (71), Ленихан (77).
    Удаление:
    Уильямс (90).

     

    Миллуолл – Фулхэм 1:3 (0:1, 1:2)
    Дата проведения
    25 сентября, 21.45, «Нью Ден»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 7 Брайен, 0:2 – 52 Де Ла Торре, 1:2 – 61 Эллиотт, 1:3 – 68 Кристи.
    МиллуоллЭймос, Купер, Маклафлин, Уоллес, Фергюсон (Уоллес, 88), Скалак (Ромео, 46), Танниклифф, Караджан (Уильямс, 74), Грегори, Эллиотт, О`Брайен.
    ФулхэмРико, Брайен, Сессеньон, Рим (Одои, 62), Кристи, Де Ла Торре (О`Райли, 85), Замбо-Ангисса, Айите (Elliot, 81), Макдоналд, Ле Маршан, Камара.

     

    Оксфорд Юнайтед – Манчестер Сити 0:3 (0:1, 0:2)
    Дата проведения
    25 сентября, 21.45, «Кассам Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 36 Габриэл Жезус, 0:2 – 78 Марез, 0:3 – 90 Фоден.
    Оксфорд ЮнайтедМитчелл, Нелсон, Гарбатт, Дики, Лонг, Брэннаган (Раффлз, 55), Хэнсон (Генри, 67), Баптист, Холмс (Смит, 77), Обика, Уайт.
    Манчестер СитиМурич, Отаменди, Стоунз, Компани, Данило, Фоден, Зинченко, Марез (Бернабе, 85), Сильва (Гюндоган, 63), Браим Диас (Стерлинг, 55), Габриэл Жезус.
    Предупреждения:
    Гарбатт (37), Данило (64), Дики (82).

     

    Уиком – Норвич 3:4 (1:3, 2:1)
    Дата проведения
    25 сентября, 21.45, «Адамс Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 12 Роудс, 0:2 – 14 Роудс, 1:2 – 17 Коуэн-Холл, 1:3 – 41 Трибулл, 1:4 – 51 Роудс, 2:4 – 61, пенальти Сондерс, 3:4 – 75 Маккарти.
    УикомОлсоп, Маккарти, Чарльз (Харриман, 62), Жомбати, Сондерс, Фримэн, Гэйп, Блумфилд (Акинфенва, 62), Коуэн-Холл, Макайл-Смит, Самуэл (Кэшкет, 82).
    НорвичМакговерн, Циммерманн, Пинту, Пасслак, Буэндиа (Клозе, 86), Томпсон (Льюис, 76), Трибулл, Годфри, Вранчич, Србены (Штиперманн, 88), Роудс.
    Предупреждения:
    Сондерс (15), Гэйп (45), Пинту (45), Макайл-Смит (45).

     

    Бертон – Бернли 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    25 сентября, 21.45, «Пирелли»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 40 Лонг, 1:1 – 62 Бойс, 2:1 – 83 Аллен.
    БертонЕвтимов, Маккрори, Тернер, Брэйфорд, Куинн (Фокс, 69), Хескет, Фрэйзер (Сбарра, 77), Темплтон (Сорделл, 81), Аллен, Эйкинс, Бойс.
    БернлиХитон, Ми, Уорд, Лоутон, Лонг, Гудмундссон, Дефур (Хендрик, 74), Вествуд, Макнил, Вуд (Воукс, 81), Выдра (Барнс, 71).
    Предупреждения:
    Куинн (20), Дефур (53), Лонг (90).

     

    Манчестер Юнайтед – Дерби Каунти 2:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0), по пенальти - 7:8
    Дата проведения
    25 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Мата, 1:1 – 59 Уилсон, 1:2 – 85 Мэрриотт, 2:2 – 90 Феллайни.
    Манчестер ЮнайтедРомеро, Байи, Янг, Диогу Далот, Джонс, Эррера (Феллайни, 63), Матич, Лингард (Фред, 63), Мата (Грант, 70), Марсьяль, Лукаку.
    Дерби КаунтиКарсон, Кио, Форсит, Богл (Уиздом, 87), Томори, Брайсон, Джонсон, Маунт, Уилсон, Ньюджент (Мэрриотт, 79), Беннетт (Йозефзон, 77).
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 7:8.
    Предупреждения:
    Беннетт (25), Форсит (48), Лингард (54), Матич (90).
    Удаление:
    Ромеро (67).

     

    Вест Бромвич – Кристал Пэлас 0:3 (0:1, 0:2)
    Дата проведения
    25 сентября, 22.00, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 6 Таунсенд, 0:2 – 76 ван Анхолт, 0:3 – 81 Таунсенд.
    Вест БромвичМайхилл, Хегази (Хоукинс, 63), Таунсенд, Мирс (Эдвардс, 63), Адарабиойо, Моррисон, Хулахан, Харпер, Бэрри (Брант, 63), Робсон-Кану, Филд.
    Кристал ПэласГуаита, Келли, ван Анхолт (Суаре, 79), Уорд, Ридевалд (Уан-Биссака, 21), Куяте, Шлупп, Таунсенд (Айю, 85), Панчон, Майер, Серлот.
    Предупреждения:
    Хегази (49), Панчон (67).

     

    Ноттингем Форест – Сток Сити
    Дата проведения
    26 сентября, 21.45, «Сити Граунд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ливерпуль – Челси
    Дата проведения
    26 сентября, 21.45, «Энфилд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вест Хэм – Мэкклсфилд
    Дата проведения
    26 сентября, 21.45, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал – Брентфорд
    Дата проведения
    26 сентября, 21.45, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Тоттенхэм – Уотфорд
    Дата проведения
    26 сентября, 22.00, «Стэдиум МК»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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