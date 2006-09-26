Кубок английской лиги. «Дерби Каунти» обыграл «МЮ», «Ман Сити» разгромил «Оксфорд Юнайтед»

В 3-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» уступил дома в серии пенальти «Дерби Каунти» (2:2, 7:8 пен.), «Манчестер Сити» разгромил «Оксфорд Юнайтед» на поле соперника (3:0).
26 сентября «Ливерпуль» встретится с «Челси». Матч «Эвертон» – «Саутгемптон» запланирован на 2 октября.
Кубок английской лиги
3-й раунд
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Блумфилд Роуд»
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Блэкпул –
Ховард, Маклафлин (О`Салливан, 85), Бола, Тилт, Хенеган, Спиринг, Гай (Тертон, 77), Доду, Томпсон, Ноттингем, Ньяндюйе (Делфонзо, 83).
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КПР –
Ингрэм, Хямяляйнен, Баптист, Холл, Какэй, Шаир (Смит, 46), Скоуэн (Госс, 25), Осейи-Сэмюэл (Оте, 77), Казнс, Вшолек, Смит.
- Удаление:
- Казнс (70).
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Молине Стэдиум»
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Вулверхэмптон –
Радди, Рубен Винагре, Хоз, Коуди, Кастро (Беннетт, 75), Гиббс-Уайт, Дендонкер, Траоре, Саисс, Кавалейру (Диогу Жота, 57), Лео Бонатини (Ashley-Seal, 83).
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Лестер –
Уорд, Рикарду Перейра, Эванс, Морган, Фукс, Олбрайтон, Адриен Силва (Чоудури, 84), Иборра, Геззаль, Окадзаки (Грэй, 61), Варди (Ихеаначо, 61).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 1:2, 1:3.
- Предупреждения:
- Эванс (43), Диогу Жота (67), Морган (77).
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Дипдэйл»
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Престон –
Максвелл, Стори, Хьюз, Кларк, Хантингтон, Ледсон, Баркхузен (Мулт, 85), Баркер (Берк, 81), Пирсон, Робинсон, Браун (Харроп, 63).
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Мидлсбро –
Константопулос, Макнейр, Фрай, Батт, Вуд-Гордон (Чепмен, 72), Маккуин, Тавернье, Лидбиттер, Уинг, Флетчер, Жестед.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Дин Корт»
- Голы:
- 1:0 – 14 Станислас, 2:0 – 58, пенальти Айб, 2:1 – 63 Конуэй, 2:2 – 72, пенальти Армстронг, 3:2 – 90 Уилсон.
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Борнмут –
Боруц, Фрэнсис, Мингз, Смит, Симпсон, Станислас (Пью, 69), Кук, Лерма, Айб, Муссе (Кинг, 69), Дефо (Уилсон, 74).
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Блэкберн –
Райя, Уильямс, Белл, Ньямбе, Ленихан, Конуэй, Родуэлл (Рид, 59), Ротуэлл, Палмер (Баттеруорт, 64), Армстронг, Бриртон (Трэвис, 82).
- Удаление:
- Уильямс (90).
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Нью Ден»
- Голы:
- 0:1 – 7 Брайен, 0:2 – 52 Де Ла Торре, 1:2 – 61 Эллиотт, 1:3 – 68 Кристи.
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Миллуолл –
Эймос, Купер, Маклафлин, Уоллес, Фергюсон (Уоллес, 88), Скалак (Ромео, 46), Танниклифф, Караджан (Уильямс, 74), Грегори, Эллиотт, О`Брайен.
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Кассам Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 36 Габриэл Жезус, 0:2 – 78 Марез, 0:3 – 90 Фоден.
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Оксфорд Юнайтед –
Митчелл, Нелсон, Гарбатт, Дики, Лонг, Брэннаган (Раффлз, 55), Хэнсон (Генри, 67), Баптист, Холмс (Смит, 77), Обика, Уайт.
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Манчестер Сити –
Мурич, Отаменди, Стоунз, Компани, Данило, Фоден, Зинченко, Марез (Бернабе, 85), Сильва (Гюндоган, 63), Браим Диас (Стерлинг, 55), Габриэл Жезус.
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Адамс Парк»
- Голы:
- 0:1 – 12 Роудс, 0:2 – 14 Роудс, 1:2 – 17 Коуэн-Холл, 1:3 – 41 Трибулл, 1:4 – 51 Роудс, 2:4 – 61, пенальти Сондерс, 3:4 – 75 Маккарти.
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Уиком –
Олсоп, Маккарти, Чарльз (Харриман, 62), Жомбати, Сондерс, Фримэн, Гэйп, Блумфилд (Акинфенва, 62), Коуэн-Холл, Макайл-Смит, Самуэл (Кэшкет, 82).
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Норвич –
Макговерн, Циммерманн, Пинту, Пасслак, Буэндиа (Клозе, 86), Томпсон (Льюис, 76), Трибулл, Годфри, Вранчич, Србены (Штиперманн, 88), Роудс.
- Предупреждения:
- Сондерс (15), Гэйп (45), Пинту (45), Макайл-Смит (45).
- Дата проведения
- 25 сентября, 21.45, «Пирелли»
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Бертон –
Евтимов, Маккрори, Тернер, Брэйфорд, Куинн (Фокс, 69), Хескет, Фрэйзер (Сбарра, 77), Темплтон (Сорделл, 81), Аллен, Эйкинс, Бойс.
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Бернли –
Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Лонг, Гудмундссон, Дефур (Хендрик, 74), Вествуд, Макнил, Вуд (Воукс, 81), Выдра (Барнс, 71).
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Байи, Янг, Диогу Далот, Джонс, Эррера (Феллайни, 63), Матич, Лингард (Фред, 63), Мата (Грант, 70), Марсьяль, Лукаку.
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Дерби Каунти –
Карсон, Кио, Форсит, Богл (Уиздом, 87), Томори, Брайсон, Джонсон, Маунт, Уилсон, Ньюджент (Мэрриотт, 79), Беннетт (Йозефзон, 77).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 7:8.
- Удаление:
- Ромеро (67).
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Хоторнс»
- Голы:
- 0:1 – 6 Таунсенд, 0:2 – 76 ван Анхолт, 0:3 – 81 Таунсенд.
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Вест Бромвич –
Майхилл, Хегази (Хоукинс, 63), Таунсенд, Мирс (Эдвардс, 63), Адарабиойо, Моррисон, Хулахан, Харпер, Бэрри (Брант, 63), Робсон-Кану, Филд.
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Келли, ван Анхолт (Суаре, 79), Уорд, Ридевалд (Уан-Биссака, 21), Куяте, Шлупп, Таунсенд (Айю, 85), Панчон, Майер, Серлот.
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Энфилд»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Стэдиум МК»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.