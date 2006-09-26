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    Чемпионат Италии. «Интер» победил «Фиорентину»

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    В 6-м туре итальянской серии А «Интер» победил «Фиорентину» (2:1), «Наполи» встретится с «Пармой», а «Ювентус» сыграет с «Болоньей».

    Чемпионат Италии

    6-й тур

    Интер – Фиорентина 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    25 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 45, пенальти Икарди, 1:1 – 53 Кьеза, 2:1 – 77 Д`Амброзио.
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино (Кейта Бальде, 68), Брозович, Кандрева (Политано, 58), Наингголан, Перишич (Гальярдини, 88), Икарди.
    ФиорентинаЛафон, Миленкович, Пеццелья, Витор Уго, Бираги, Бенасси (Влахович, 84), Верету, Фернандеш (Жерсон, 64), Кьеза, Симеоне (Пьяца, 55), Миральяс.
    Предупреждения:
    Кьеза (19), Фернандеш (45), Асамоа (72), Миральяс (84).

     

    Удинезе – Лацио
    Дата проведения
    26 сентября, 20.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика

     

    Наполи – Парма
    Дата проведения
    26 сентября, 22.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рома – Фрозиноне
    Дата проведения
    26 сентября, 22.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ювентус – Болонья
    Дата проведения
    26 сентября, 22.00, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Дженоа – Кьево
    Дата проведения
    26 сентября, 22.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кальяри – Сампдория
    Дата проведения
    26 сентября, 22.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Аталанта – Торино
    Дата проведения
    26 сентября, 22.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика

     

    СПАЛ – Сассуоло
    Дата проведения
    27 сентября, 20.00, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эмполи – Милан
    Дата проведения
    27 сентября, 22.00, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

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