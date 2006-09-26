Чемпионат Италии. «Интер» победил «Фиорентину»

В 6-м туре итальянской серии А «Интер» победил «Фиорентину» (2:1), «Наполи» встретится с «Пармой», а «Ювентус» сыграет с «Болоньей».
Чемпионат Италии
6-й тур
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 45, пенальти Икарди, 1:1 – 53 Кьеза, 2:1 – 77 Д`Амброзио.
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино (Кейта Бальде, 68), Брозович, Кандрева (Политано, 58), Наингголан, Перишич (Гальярдини, 88), Икарди.
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Фиорентина –
Лафон, Миленкович, Пеццелья, Витор Уго, Бираги, Бенасси (Влахович, 84), Верету, Фернандеш (Жерсон, 64), Кьеза, Симеоне (Пьяца, 55), Миральяс.
- Дата проведения
- 26 сентября, 20.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 26 сентября, 22.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 27 сентября, 20.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
- 27 сентября, 22.00, «Карло Кастеллани»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.