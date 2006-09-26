Чемпионат Италии. «Интер» победил «Фиорентину»

В 6-м туре итальянской серии А «Интер» победил «Фиорентину» (2:1), «Наполи» встретится с «Пармой», а «Ювентус» сыграет с «Болоньей».

Чемпионат Италии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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