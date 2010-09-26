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    Александр Тихонов о чемпионах, подписавших обращение к нему: «Руки им не подам. Что они сделали за 11 лет? Ни-хре-на!»

    Теги Сергей Чепиков Александр Тихонов сборная России сборная России жен СБР Александр Кравцов Виктор Майгуров Анатолий Алябьев Владимир Драчев Михаил Прохоров Виктор Маматов Спорт-Экспресс Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко отреагировал на обращение к нему ветеранов биатлона с просьбой прекратить публичную критику руководства федерации.

    – Авторы письма утверждают, что наш биатлон начал сдавать позиции еще при вашем руководстве.

    – А поинтересуйтесь, как было раньше. Когда я передал биатлон в 2008 году, были скандалы? Они начались, когда пришел бывший шеф Росимущества Малин, который проиграл на конференции.

    Потому уже подключились Круглов, Чудов, Черезов, Ростовцев. Я тогда Аликину сказал: «Володя, тебя эти товарищи предадут через год». Так и произошло – они его предали.

    – Еще вам в вину ставят, что Прохоров, Кравцов, Драчев были вашими лучшими друзьями, а теперь стали «смертельными врагами».

    – С Кравцовым мы были друзьями и до, и после. Я просто просил Сашу не выдвигать кандидатуру Майгурова на пост первого вице-президента IBU. А в итоге что мы получили? Скандал, связанный с Бессебергом.

    Накрывали там столы… А кто накрывал? Все те же люди, включая Майгурова, Кущенко, Барнашова. Я-то здесь при чем?!

    Теперь о Прохорове. Мы с ним никогда не были друзьями. Ему я выражал благодарность за финансирование, а лизоблюдами и прохвостами я назвал Кущенко, Майгурова, Барнашова, которые развалили биатлон. Тогда было огромное финансирование, а результатов не было, зато были допинговые скандалы и прочее.

    А Бессеберг вручает Кущенко диплом за развитие биатлона в России… Потом через год-два Россия опять оказывается в допинговом скандале, а Майгуров получает диплом, как у Кущенко. Напрашивается вопрос: где вы, ветераны, были в это время?

    – А Драчев чем вас не устраивает?

    – Могу сказать только одно: я ошибся, когда поддержал его, и уже извинялся перед всем российским биатлоном.

    Мне дали почитать прессу, как он работал главой администрации, я тут же извинился. И прям в кабинете Кравцова послал его и попросил позвонить, когда он дойдет до места, куда я его послал.

    Если бы на Конгресс IBU поехали мы с Кравцовым, то даю 1000 процентов, что нас бы восстановили.

    А Драчев – безграмотный человек, который разогнал весь коллектив. В итоге – зарплаты нет, спонсоров нет, в штате – непонятно кто.

    – То есть против вас выдвинуты огульные обвинения?

    – При Тихонове было 24 золота, 28 серебряных медалей и 19 – бронзовых. О чем говорить?

    – Удивлены списком подписавшихся?

    – Я им теперь руки не подам. Все они умеют только отсиживаться за спинами других людей. Спросите у Алябьева, как он стал полковником из завкафедрой? Я для него сделал очень много.

    А что они сделали за эти 11 лет? Ни-хре-на! Так и пишите. Вы же понимаете, что в спорте всему венец – результат. А где он сейчас? – сказа Тихонов. 

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