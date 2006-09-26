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    «Барселона» проиграла «Леганесу» с 20-го места и потерпела первое поражение в сезоне

    Теги Барселона примера Испания Леганес Футбол

    «Барселона» в гостях уступила «Леганесу» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

    Хавбек Филиппе Коутиньо открыл счет на 12-й минуте. Однако во второй половине встречи «Барса» пропустила 2 гола за минуту.

    «Леганес» замыкал таблицу примеры, набрав 1 очко в пяти играх. Теперь клуб временно поднялся на 18-е место.

    Это поражение стало для каталонского клуба первым в сезоне. «Барселона» одержала на старте сезона 6 побед подряд, включая матч за Суперкубок Испании с «Севильей» (2:1) и встречу 1-го тура Лиги чемпионов с «ПСВ»  (4:0).

    Сегодня форвард Лионель Месси провел 700-й матч за «Барселону».

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