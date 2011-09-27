«Реал» проиграл «Севилье» (0:3) и потерпел второе поражение в сезоне

В 6-м туре примеры на выезде крупно проиграл «Севилье» (0:3).

Это второе поражение в сезоне для клуба из после матча за Суперкубок Европы с «Атлетико» (2:4).

«Реал» в чемпионате Испании набрал 13 очков, как и «Барселона», но уступает каталонцам по разнице мячей.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Реала» и «Севильи».

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