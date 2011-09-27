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    «Реал» проиграл «Севилье» (0:3) и потерпел второе поражение в сезоне

    Теги Реал Мадрид Севилья примера Испания Виссам Бен-Йеддер Андре Силва Футбол

    В 6-м туре примеры «Реал» на выезде крупно проиграл «Севилье» (0:3).

    Это второе поражение в сезоне для клуба из Мадрида после матча за Суперкубок Европы с «Атлетико» (2:4).

    «Реал» в чемпионате Испании набрал 13 очков, как и «Барселона», но уступает каталонцам по разнице мячей.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Реала» и «Севильи».

    Севилья – Реал Мадрид 3:0 (3:0, 0:0)
    Дата проведения
    26 сентября, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17 Андре Силва, 2:0 – 21 Андре Силва, 3:0 – 39 Бен-Йеддер.
    СевильяВацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Навас, Сарабия, Банега (Меса, 90), Васкес, Арана (Нолито, 85), Андре Силва, Бен-Йеддер (Промес, 69).
    Реал МадридКуртуа, Начо (Васкес, 59), Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Себальос, 70), Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема (Диас, 59), Асенсио.
    Предупреждения:
    Бэйл (27), Васкес (34), Кроос (64), Модрич (65), Банега (74), Сарабия (79), Диас (87).

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