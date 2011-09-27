«Реал» проиграл «Севилье» (0:3) и потерпел второе поражение в сезоне

В 6-м туре примеры «Реал» на выезде крупно проиграл «Севилье» (0:3).
Это второе поражение в сезоне для клуба из Мадрида после матча за Суперкубок Европы с «Атлетико» (2:4).
«Реал» в чемпионате Испании набрал 13 очков, как и «Барселона», но уступает каталонцам по разнице мячей.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Реала» и «Севильи».
- Дата проведения
- 26 сентября, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 1:0 – 17 Андре Силва, 2:0 – 21 Андре Силва, 3:0 – 39 Бен-Йеддер.
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Севилья –
Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Навас, Сарабия, Банега (Меса, 90), Васкес, Арана (Нолито, 85), Андре Силва, Бен-Йеддер (Промес, 69).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо (Васкес, 59), Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Себальос, 70), Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема (Диас, 59), Асенсио.