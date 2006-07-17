Шарапова снялась с турнира в Сан-Хосе

21-я ракетка мира Мария Шарапова снялась с калифорнийского «Премьера» WTA, который с этого года проходит в Сан-Хосе. Причиной отказа 31-летней россиянки стало «изменение турнирного графика».

«К сожалению, на данном этапе моей карьеры мне приходится принимать ряд сложных решений в том, что касается моего турнирного графика. Мне нужно заботиться о своем организме и делать все, чтобы оставаться здоровой. С нетерпением жду возможности приехать в Сан-Хосе в следующем году», – заявила теннисистка.

На турнире, куда заявлены Серена Уильямс, Виктория Азаренко, Мэдисон Киз и другие, также сыграет Винус Уильямс.