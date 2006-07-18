Призовой фонд US Open составит рекордные 53 млн долларов

Открытый чемпионат США, в этом году стартующий 27 августа, по традиции установил рекорд по призовым деньгам среди всех теннисных турниров. На US Open-2018 разыграют 53 миллиона долларов (в прошлом году общий фонд составлял 50,4 миллиона).

Чемпионы одиночных разрядов заработают по 3,8 миллиона (на 100 тысяч больше, чем в прошлом), проигравшие в первом круге – 54 тысяч (50 тысяч год назад).

Участники парного турнира заработают от 16,5 тысячи долларов (на двоих) за поражение в первом круге до 700 тысяч за титул.

Призовой фонд квалификационного турнира впервые превысит 3 миллиона (2,9 миллиона в прошлом году).

Отметим, с 2013 года призовой фонд US Open вырос на 57 процентов.

Твое лицо, когда выигрываешь почти 4 миллиона долларов