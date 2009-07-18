«Матч ТВ» объявил о четырехлетнем контракте с РФПЛ

«Матч ТВ» заключил с новый контракт, дающий каналу право на показ игр премьер-лиги.

«Телеканал и Российская премьер‐лига (РПЛ) заключили новый четырехлетний контракт на показ матчей чемпионата России.

Первый тур сезона-2018/19 РПЛ стартует 28 июля. В новый сезон лига вступит с новым логотипом, выполненным студией Артема Лебедева.

28 июля в рамках первого тура нового сезона РПЛ телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире в 19.00 матч «Спартак» – «Оренбург», а 29 июля в 19.00 – встречу между казанским «Рубином» и .

Обо всех деталях контракта и новых условиях вещания будет объявлено 24 июля на презентации нового сезона Российской премьер-лиги», – сказано в официальном пресс-релизе телеканала.

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