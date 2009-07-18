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    «Матч ТВ» объявил о четырехлетнем контракте с РФПЛ

    Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия бизнес телевидение РФПЛ Оренбург Краснодар Газпром-Медиа Матч ТВ Футбол

    «Матч ТВ» заключил с РФПЛ новый контракт, дающий каналу право на показ игр премьер-лиги.

    «Телеканал «Матч ТВ» и Российская премьер‐лига (РПЛ) заключили новый четырехлетний контракт на показ матчей чемпионата России. 

    Первый тур сезона-2018/19 РПЛ стартует 28 июля. В новый сезон лига вступит с новым логотипом, выполненным студией Артема Лебедева.  

    28 июля в рамках первого тура нового сезона РПЛ телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире в 19.00 матч «Спартак» – «Оренбург», а 29 июля в 19.00 – встречу между казанским «Рубином» и «Краснодаром»

    Обо всех деталях контракта и новых условиях вещания будет объявлено 24 июля на презентации нового сезона Российской премьер-лиги», – сказано в официальном пресс-релизе телеканала.

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