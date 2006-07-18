Кирьяков ударил в лицо Рабинера возле студии «Матч ТВ»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков напал на журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера.

Конфликт произошел возле студии , куда Рабинер и Кирьяков были приглашены в качестве гостей.

Бывший футболист должен был сменить журналиста в эфире.

Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, Кирьяков нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую растащили сотрудники телеканала.

«Редакция «СЭ» считает поведение Кирьякова недопустимым. Мы готовы к любой цивилизованной дискуссии по поводу материалов, опубликованных в нашем издании, предоставляем трибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову.

Но после нападения на нашего журналиста этот человек для «СЭ» – персона нон-грата. Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю.

Если Игорь Рабинер решит обратиться в правоохранительные и судебные органы, «СЭ» окажет своему сотруднику всяческую поддержку», – говорится в статье спортивного издания.