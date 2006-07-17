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    Фанаты «Торпедо» выступили против подписания темнокожего защитника Ботака-Иобома

    Теги происшествия Торпедо второй дивизион Эрвинг Ботака-Иобома Футбол

    Болельщики «Торпедо» раскритиковали руководство клуба за подписание 19-летнего защитника Эрвинга Ботака-Иобома.

    Ботака-Иобома – темнокожий россиянин африканского происхождения. Он воспитывался в школе «Торпедо», но позже перебрался в «Локомотив», где играл в молодежном первенстве.

    «Уважаемое руководство ФК «Торпедо», раз вы считаете допустимым прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право! Посмотрим, кому от этого будет лучше!», – написали в сообществе фанатов «Торпедо» «Запад-5» ВКонтакте.

    Позже там появился еще один пост: «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые».

    Руководитель фан-клуба «Торпедо» Василий Петраков отметил, что ничего не слышал о негативном настрое «Запада-5» в отношении игрока.

    «Ничего не слышал по поводу позиции фанатов. У нас в четверг будет встреча с болельщиками, вот там и послушаем их позицию», – цитирует Петракова «Спорт-Экспресс».

     

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