Зубков переизбран на пост главы Федерации бобслея России на безальтернативной основе

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков переизбран на новый срок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Выборы прошли сегодня на отчетно-выборной конференции организации в Сочи. Зубков был избран на безальтернативной основе, так как накануне его соперники – бывший главный тренер сборной России по бобслею Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов – сняли свои кандидатуры.

Соколов и Пегов заявили о нелегитимности выборов и приняли решение отказаться от участия в них из-за многочисленных нарушений.

«Зубков переизбран на пост президента практически единогласно. Один человек воздержался при голосовании», – приводит слова источника, присутствующего на конференции, «Р-Спорт».

Зубков возглавляет Федерацию бобслея России со 2 июня 2016 года.

На данный момент Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не приняла решения насчет санкций в отношении Зубкова в связи с нарушением им антидопинговых правил в Сочи-2014, поэтому россиянин имеет право возглавлять национальную федерацию.

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