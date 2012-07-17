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    Зубков переизбран на пост главы Федерации бобслея России на безальтернативной основе

    Теги Александр Зубков сборная России (бобслей) сборная России жен (бобслей) бобслей федерация бобслея России Бобслей/сани/скелетон

    Глава Федерации бобслея России Александр Зубков переизбран на новый срок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

    Выборы прошли сегодня на отчетно-выборной конференции организации в Сочи. Зубков был избран на безальтернативной основе, так как накануне его соперники – бывший главный тренер сборной России по бобслею Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов – сняли свои кандидатуры.

    Соколов и Пегов заявили о нелегитимности выборов и приняли решение отказаться от участия в них из-за многочисленных нарушений.

    «Зубков переизбран на пост президента практически единогласно. Один человек воздержался при голосовании», – приводит слова источника, присутствующего на конференции, «Р-Спорт».

    Зубков возглавляет Федерацию бобслея России со 2 июня 2016 года.

    На данный момент Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не приняла решения насчет санкций в отношении Зубкова в связи с  нарушением им антидопинговых правил в Сочи-2014, поэтому россиянин имеет право возглавлять национальную федерацию.

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