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    Сергей Кирьяков: «Рабинер сам на меня бросался и оскорблял. Человек просто хам»

    Теги телевидение происшествия Сергей Кирьяков Игорь Рабинер Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал инцидент с журналистом Игорем Рабинером.

    «Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир на «Матч ТВ».

    Не хочу говорить то, что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат.

    Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал.

    А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация.

    После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться. Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл.

    Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие», – рассказал Кирьяков.

    Кирьяков ударил в лицо Рабинера возле студии «Матч ТВ»

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