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    «Тур де Франс». 10-й этап. Пелотон преодолеет горный маршрут с пятью категорийными вершинами

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    Сегодня пройдет 10-й этап «Тур де Франс». Гонщики преодолеют горный маршрут с одной вершиной высшей категории и тремя подъемами первой категории.

    «Тур де Франс»

    10-й этап 

    Анси – Ле Гран-Борнан

    158,5 км

    Профиль/Карта

    Начало – 14.35 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.10 на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 9-го этапа)

    1. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 36.07,17
    2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,43
    3. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 0,44
    4. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 0,50
    5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1,31
    6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 1,32
    7. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,33
    8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,42
    9. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)
    10. Микель Ланда (Испания, Movistar)...
    12. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,48
    13. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 1,57...
    15. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 2,03...
    17. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,32...
    19. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 2,42...
    21. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,50
    22. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale) – 2,53...
    30. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 6,05...
    58. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 18,31

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