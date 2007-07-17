«Тур де Франс». 10-й этап. Пелотон преодолеет горный маршрут с пятью категорийными вершинами

Сегодня пройдет 10-й этап «Тур де Франс». Гонщики преодолеют горный маршрут с одной вершиной высшей категории и тремя подъемами первой категории.
«Тур де Франс»
10-й этап
Анси – Ле Гран-Борнан
158,5 км
Начало – 14.35 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.10 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 9-го этапа)
1. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 36.07,17
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,43
3. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 0,44
4. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 0,50
5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1,31
6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 1,32
7. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,33
8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,42
9. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)
10. Микель Ланда (Испания, Movistar)...
12. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,48
13. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 1,57...
15. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 2,03...
17. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,32...
19. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 2,42...
21. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,50
22. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale) – 2,53...
30. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 6,05...
58. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 18,31