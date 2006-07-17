ФНЛ. «Краснодар-2» на 93-й минуте ушел от поражения в игре с «Сибирью», «Сочи» уступил «Спартаку-2»

Сегодня стартовало первенство ФНЛ сезона-2018/19.
ФНЛ
1-й тур
- Дата проведения
- 17 июля, 12.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 17 июля, 12.00, «Динамо»
- Гол:
- 0:1 – 70 Димидко.
- Дата проведения
- 17 июля, 15.00, «Стадион Труд»
- Дата проведения
- 17 июля, 17.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 17 июля, 17.00, «МСА стадиона Петровский»
- Дата проведения
- 17 июля, 18.00, «Мордовия Арена»
- Дата проведения
- 17 июля, 18.30, «Трудовые резервы»
- Дата проведения
- 17 июля, 19.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
- Дата проведения
- 17 июля, 19.30, «Stadion Avangard»
- Голы:
- 0:1 – 19 Мязин, 1:1 – 52, пенальти Зиньковский.
- Дата проведения
- 17 июля, 19.00, «Центральный стадион им. Славы Метревели»
- Гол:
- 0:1 – 65, пенальти Пантелеев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.