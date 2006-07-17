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    ФНЛ. «Краснодар-2» на 93-й минуте ушел от поражения в игре с «Сибирью», «Сочи» уступил «Спартаку-2»

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    Сегодня стартовало первенство ФНЛ сезона-2018/19.

    ФНЛ

    1-й тур

    СКА Хабаровск – ФК Армавир 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    17 июля, 12.00, «им. Ленина»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 17 Базелюк, 2:0 – 35 Базелюк, 3:0 – 50 Ненахов.
    Луч – Химки 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    17 июля, 12.00, «Динамо»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 70 Димидко.
    Томь – Факел 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    17 июля, 15.00, «Стадион Труд»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 13 Кухарчук, 2:0 – 88 Кухарчук.
    Тюмень – Балтика 4:1 (3:0, 1:1)
    Дата проведения
    17 июля, 17.00, «Геолог»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 5 Малоян, 2:0 – 41 Вотинов, 3:0 – 44 Вотинов, 3:1 – 48 Дядюн, 4:1 – 62 Вотинов.
    Зенит-2 – ФК Тамбов 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    17 июля, 17.00, «МСА стадиона Петровский»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 12 Смирнов, 0:2 – 87 Аппаев, 1:2 – 90 Иванов.
    Мордовия – Нижний Новгород 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    17 июля, 18.00, «Мордовия Арена»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 12 Симанов, 1:1 – 28 Обухов, 1:2 – 79 Хайруллов, 2:2 – 87 Адаев.
    Авангард Курск – Шинник 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    17 июля, 18.30, «Трудовые резервы»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 4 Стешин, 1:1 – 27, пенальти Багаев, 1:2 – 56 Гелоян.
    Краснодар-2 – Сибирь 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    17 июля, 19.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 9 Житнев, 1:1 – 90 Бородин.
    Чертаново – Ротор 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    17 июля, 19.30, «Stadion Avangard»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 19 Мязин, 1:1 – 52, пенальти Зиньковский.
    Сочи – Спартак-2 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    17 июля, 19.00, «Центральный стадион им. Славы Метревели»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 65, пенальти Пантелеев.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица ФНЛ

    Статистика ФНЛ

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