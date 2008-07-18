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    НХЛ. Уилсон хочет подписать с «Вашингтоном» контракт на 4 года года или больше

    Теги Вашингтон НХЛ Том Уилсон Брайан Маклеллан Хоккей

    «Вашингтон» продолжает переговоры о новом контракте с нападающим Томом Уилсоном.

    Агент Уилсона Марк Гай сообщил, что с генеральным менеджером клуба Брайаном Маклелланом ведется непрерывный диалог.

    Но сделка пока «не завершена и не близка к завершению». Уилсон предпочел не обращаться в арбитраж.

    Представитель хоккеиста отметил, что стороны договариваются о контракте «от четырех лет».

    24-летний Уилсон является ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне он показал лучшую результативность в карьере, набрав 35 (14+21) очков в 78 матчах регулярного чемпионата.

    В Кубке Стэнли набрал 15 (5+10) очков в 21 матче. Зарплата по прошлому контракту с «Кэпиталс» – 2 миллиона долларов. 

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