НХЛ. Уилсон хочет подписать с «Вашингтоном» контракт на 4 года года или больше

продолжает переговоры о новом контракте с нападающим .

Агент Уилсона Марк Гай сообщил, что с генеральным менеджером клуба Брайаном Маклелланом ведется непрерывный диалог.

Но сделка пока «не завершена и не близка к завершению». Уилсон предпочел не обращаться в арбитраж.

Представитель хоккеиста отметил, что стороны договариваются о контракте «от четырех лет».

24-летний Уилсон является ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне он показал лучшую результативность в карьере, набрав 35 (14+21) очков в 78 матчах регулярного чемпионата.

В Кубке Стэнли набрал 15 (5+10) очков в 21 матче. Зарплата по прошлому контракту с «Кэпиталс» – 2 миллиона долларов.