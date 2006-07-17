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    Криштиану Роналду: «Ювентус» – единственный клуб, ради которого я был готов покинуть «Реал»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия примера Испания болельщики Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, что мотивировало его перейти в итальянский клуб.

    «Я помню этот гол, который забил в ворота своего будущего клуба (гол через себя в 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (0:3) – прим. Sports.ru). Я был очень счастлив, но не только потому, что забил гол.

    Меня поразило, что болельщики «Юве» начали аплодировать мне, я не ожидал этого. Мне всегда нравился туринский клуб, но после этой ситуации он стал нравиться мне еще больше. 

    «Ювентус» – великий клуб, они предоставили мне отличную возможность. Конечно, я перешел сюда не только из-за того гола, но он определенно помог. 

    Я сказал своему агенту, что единственный клуб, ради которого я готов покинуть «Реал», – «Ювентус», – сказал Роналду.

    ТЕСТ: Есть ли на карте России деревня Жиру, река Салах, агентство «Роналду» и компания «Неймар»?

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