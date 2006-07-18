Игорь Рабинер: «Кирьяков ударил меня со словами: «Я единственный тренер, с которым Тула осталась в премьер-лиге»

Журналист Игорь Рабинер прокомментировал потасовку с экс-игроком сборной России Сергеем Кирьяковым возле студии .

«Возвращение к реалиям российского футбола получилось у меня своеобразным. После выступления в прекрасной студии «Матч ТВ» «Мяч» на Воробьевых горах, где мы с Александрами Мостовым и Кержаковым, Нобелем Арустамяном и ведущим Дмитрием Шнякиным поностальгировали по завершившемуся ЧМ-2018, меня в эфире должен был сменить Сергей Кирьяков. Год с лишним назад, в мае 2017-го, я раскритиковал его на страницах «СЭ» за работу и особенно поведение во главе тульского «Арсенала». Причем критика была, что называется, совершенно рабочая, без намека на оскорбления. Я помнил, что что-то такое было, но без деталей.

Спускаюсь из студии вниз, там стоит Кирьяков. Видит меня, спрашивает: «Ты мне ничего не хочешь сказать?» Я понимаю, о чем речь, и говорю: «Ничего. Все правильно я тогда написал». И тут он бьет меня по лицу со словами: «Да я единственный тренер, с которым Тула осталась в премьер-лиге!» Я полез на него, но тут несколько человек нас растащили. Мы обменялись еще парой добрых фраз, ни одна буква из которых не может быть опубликована, и разошлись – он на эфир, я домой.

Естественно, я сообщил об этом в редакцию «СЭ», там посчитали, что такое оставить безнаказанным нельзя, поэтому вышла вот заметка c приложенным к ней селфи.

А вот отрывок из текста про тренеров, который спустя год с лишним вызвал у Кирьякова такую реакцию: «Кстати, безо всякого удивления воспринял тот факт, что никто даже в ФНЛ не заинтересовался после отставки из тульского «Арсенала» фигурой Сергея Кирьякова, еще одного представителя этого же поколения.

Я просто поразился его словам на пресс-конференции после домашних 1:0 над «Енисеем»: «Сейчас те, кто писал петиции, кто собирал демонстрации, писал плакаты про чемоданы и чего-то там еще, пусть засунут себе этот плакат в одно место. И большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге все ясно, а у нас тут могут быть проблемы. Он должен обращать внимание на то, как он работает в своем клубе, и вдруг сует нос в наши дела. Когда увижу его, лично передам привет, и вы можете предположить, в какой форме будет этот привет. Так что пусть не попадается мне на глаза, так и напишите.

– Тут еще один ваш обидчик (Андрей Тихонов) 10 минут назад отсюда ушел.

– Ему тоже огромнейший привет! Просто огромнейший!»

Вот как Кирьякова понесло. Причем он: а) начал с хамства в адрес болельщиков своей же команды; б) продолжил хамством в адрес человека, приглашенного на телепрограмму как раз в роли эксперта (то есть обязанного давать оценки и прогнозы) и сказавшего по поводу его команды всего лишь безобидную фразу «могут быть проблемы»; в) сделал все это после всего-навсего минимальной победы над клубом из ФНЛ. То есть проблемы, как и предсказывал Талалаев, были: «пушкари» остались в премьер-лиге после поражения в Красноярске только за счет гола на чужом поле!

Что же касается работы Талалаева в собственном клубе, то она получилась как раз-таки оптимальной: команду-новичок ФНЛ, обладающую скромнейшими финансовыми возможностями, он сделал пятой и до последней секунды последнего матча в Хабаровске претендовал на выход в стыки, о чем до сезона никто в Тамбове и не заикался. И совсем не случайно его фамилия фигурировала в списке претендентов на роль главного тренера «Крыльев» (об этом заявил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин) и «Енисея». Опыта, тактического понимания игры, умения управлять коллективом, глубоко убежден, у Талалаева уже и на клуб премьер-лиги вполне хватит.

Кирьяков же, похоже, после 1:0 над «Енисеем» на полном серьезе счел себя большим тренером. А может, «Арсеналы» попутал. Вообразил, что тренирует не тульский, а лондонский. И выиграл не у Красноярска в стыках, а у «Челси» в финале Кубка Англии. И передает приветы Конте, Моуринью и Почеттино. Неудивительно, что за свои высказывания Кирьяков удостоился публичной критики даже от генерального директора собственного клуба Дмитрия Балашова и продлевать с ним контракт не стали. Нетрудно представить, как бы его встретили болельщики «Арсенала» после того, как заполнили стадион на стыке с «Енисеем», помогли команде сохранить место в РФПЛ. И тут же получили от него такой ушат помоев, который не может быть оправдан никакими эмоциями», – написал Рабинер в фейсбуке.