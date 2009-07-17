Евгений Гинер: «ЦСКА должен отпустить Головина, чтобы его не угробить. Все решится в ближайшие пару дней»

Президент ЦСКА Евгений Гинер дал комментарий по поводу будущего полузащитника .

«Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате.

Нечего лукавить, уровень английской премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше.

Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодня никакого решения.

Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто.

Действительно, к нам приезжал вице-президент Васильев и делал предложение по Головину.

? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней.

Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти», – заявил Гинер.