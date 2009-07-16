«Мне главное – удостоверение получить, чтоб парковаться на «мерине» возле ОКР». 25-летний тренер – о работе в сборной

Тренер по стрельбе резервной сборной России Владислав Тулаев в прямом эфире в инстаграме рассказал о том, по какой причине устроился работать в команду.

Тулаев вел беседу со своим приятелем Сергеем.

«Драчев сказал, что мои документы уже в ЦСП и IBU есть. Поэтому я трудоустроен, и в 20-х числах, после того, как я возвращаюсь из Ульяновска, уже, походу, и зэпэха будет, все дела.

– А сколько, сказали? Не сказали?

– Ну сколько сказали… Серег, я не знаю, дай Бог, полтос. Ты пойми, это уже второй момент. Мне самое главное – удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на черном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял? И уходить в закат.

– Ну а что это даст-то тебе?

– Как что даст? Ты что? Ксива, мужик! Безграничные возможности на дорогах Российской Федерации, уничтожать и властвовать. Человек государственный, что, забыл? Это как ФСБ, только в спорте. Какой-то полковник там или еще что-то…

– Хорошо. Ну они не обалдели ли, а? Как мы договаривались, какую зарплату ты будешь получать?

– Я договаривался: от 150 я начинаю только пальчиками шевелить. Но смотри, сейчас будет летний чемпионат мира, я надеюсь, что кто-нибудь из ребяток там моих стрельнет хорошо. И как бы от этого будет зависеть моя дальнейшая жизнь.

А так сейчас я получаю эту ксиву свою, пишу письмо на имя главного тренера сборной России Хованцева по поводу того, что… Посещение занятий, повышение мастерства, на это требуются патроны, неявка карается расстрелом. Понял?

– Угу.

– И все, и каждого обяжу ходить. Четыре человека в день, прямо туда, в самое пекло, в преисподнюю ко мне. А то они там говорят: «Владос, что-то результата нет. Что-то мы как-то это…»

Я говорю: «Слышишь, сколько занятий отзанимались?» Ну, всего три занятия, там некоторые два. Я говорю: «Какие могут быть вопросы, мне даже бабла не платят за вас». Ясен хрен, я тут буду прогуливать, мне неинтересно. То у них патронов нет. Прикинь, у сборной страны патронов нет, Серега…» – сказал Тулаев.

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