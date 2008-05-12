Наверх

    Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса, выбив мяч на 75,35 м

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия рекорды Эдерсон Мораес Футбол

    Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил новый рекорд для голкиперов.

    Во время одной из тренировок «горожан» бразилец выбил мяч с рук на расстояние 75,35 метра и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Прежнее достижение составляло ровно 75 м.

    Эдерсон побил рекорд с третьей попытки. При этом было необходимо соблюдение следующих условий: скорость ветра не должна превышать 5 м/с, во время удара голкипер не должен переступать линию вратарской.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться