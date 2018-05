Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса, выбив мяч на 75,35 м

Вратарь Эдерсон установил новый рекорд для голкиперов.

Во время одной из тренировок «горожан» бразилец выбил мяч с рук на расстояние 75,35 метра и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Прежнее достижение составляло ровно 75 м.

Эдерсон побил рекорд с третьей попытки. При этом было необходимо соблюдение следующих условий: скорость ветра не должна превышать 5 м/с, во время удара голкипер не должен переступать линию вратарской.

.@edersonmoraes93 attempts the World’s Longest Football Kick to make the @GWR! 🚀🚀🚀 #mancity pic.twitter.com/ToUKov19kT